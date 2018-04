Scuola | prof di religione agli esami di terza media?

Terza media - la Buona Scuola porta agli esami anche i prof di religione. Ma tutto è lasciato al caso : A giugno, per la prima volta, agli esami di Stato delle scuole medie ci saranno pure gli insegnanti di religione. In che modo e per fare cosa non è chiaro a nessuno, nemmeno a loro. Ma il ministero dell’Istruzione ha voluto così, per scelta precisa o forse semplicemente per sbaglio (anche questo non è del tutto chiaro). E così adesso presidi e segreterie devono prepararsi ad affrontare anche quest’altro problema, in vista delle prove ...

Rai2 da Il Collegio a Il Supplente - J-Ax e Mara Maionchi tornano a Scuola come prof. per un giorno : Sono J-Ax e Mara Maionchi, insieme a Roberto Saviano ed Enrico Mentana, i protagonisti del nuovo show di Rai2, Il Supplente: il programma di genere factual prenderà il via sulla seconda rete Rai dal 16 maggio, in prima serata. Ideato e prodotto da Palomar Entertainment, Il Supplente porta il pubblico di Rai2 in una classe di quinta superiore di una scuola italiana, con un dettaglio a fare la differenza: gli alunni in questione si ritroveranno ...

Bulli a Scuola : tre bocciati e due sospesi a Lucca dopo le minacce al professore : Tre studenti bocciati subito e due sospesi fino al 19 maggio. Questi i provvedimenti decisi dal consiglio dell'istituto. Ieri perquisite dalla polizia le abitazioni dei sei indagati -

Bulli a Scuola : la decisione irremovibile. Il video del professore minacciato ha indignato tutta l’Italia - adesso arriva il provvedimento per gli studenti responsabili : La ‘bravata’ costa cara e per tre studenti dei sei studenti quindicenni dell’istituto tecnico commerciale “Francesco Carrara” di Lucca, coinvolti nella vicenda delle offese e minacce al professore di italiano e storia filmate e poi diffuse in rete con un video, sono stati presi provvedimenti molto severi. I ragazzi saranno bocciati. Lo ha deciso il Consiglio di istituto riunitosi oggi. “In ...

Meningite - caso in una Scuola di Verona/ Studentessa ricoverata : avviata la profilassi : Una Studentessa dell'istituto tecnico di Lorgna-Pindemonte (Verona) di corso Cavour, è stata ricoverata all'ospedale per Meningite da meningococco. Per fortuna è fuori pericolo(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:54:00 GMT)

Scuola/ Formazione docenti - chi ha distrutto i prof (a volte) fa ancora la morale : Il nodo della qualità dei docenti è stato la Cenerentola della politica scolastica degli ultimi decenni. Eppure a volte i colpevoli fanno ancora la morale. GIORGIO CHIOSSO(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Per curare la malattia, i prof tornino ad essere educatori, di G. ChiossoSCUOLA/ I segreti del "miglioramento" e il fallimento del Miur, di G. Chiosso

Allarme bullismo a Scuola : minacciati i professori. La Fedeli : 'Pronti a bocciare gli studenti' : L'ultimo episodio in un Istituto Tecnico alle porte di Velletri. 'Te faccio scioglie nell'acido. Te mando all'ospedale professorè' ha detto uno studente riprendendo tutto col telefonino per poi ...

"Prof - ti sciolgo nell'acido" : nuovo video su un episodio di bullismo a Scuola : "Te faccio scioglie in mezzo all'acido". Queste le minacce di uno studente 16enne all'indirizzo di una professoressa. E tutto è stato ripreso da uno smarphone. Questa volta è successo in un Istituto Tecnico di...

Bullismo a Scuola - nuovo video degli studenti di Lucca. La testata col casco al professore in cattedra : Il video dello studente bullo che umilia e minaccia il suo professore non è l’unico uscito dalla scuola di Lucca. Dopo che il primo video (guarda) aveva fatto il giro della reta, tre studenti minorenni dell’Itc Carrara di Lucca sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza privata aggravata in concorso e il preside ha presentato formale denuncia. Intanto altri filmati emergono dalla rete mostrando altre scene di ...

Bullismo tra studenti : condannati il preside e i professori di una Scuola nel napoletano : L’emergenza Bullismo nelle scuole sì aggrava ogni giorno di più. I docenti non avevano ancora finito di commentare il brutto episodio di Bullismo ai danni di un professore di un istituto di Lucca che un nuovo caso proveniente dal napoletano scuote profondamente la comunità insegnante. Finora nessun professore era stato ritenuto responsabile per gli atti […] L'articolo Bullismo tra studenti: condannati il preside e i professori di una ...

Scuola/ Adolescenti "feriti" e senza evidenze - ecco perché i prof perdono la sfida : A SCUOLA o in famiglia, nel confronto tra giovani e adulti non vince chi è più forte, ma paziente a tal punto da comprendere in sé anche la rabbia dell'altro. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ Susanna Tamaro e papa Francesco, senza un incontro vivo i giovani "muoiono", di G. SponzaSCUOLA/ Studentessa si uccide perché non ha finito gli esami: chi ci salva dall'errore di Erode?,di M. Leonardi

Super ponte e sciopero prof - niente Scuola per 10 giorni? : Tra favolosi Super ponti di Primavera e sciopero dei prof, gli studenti potrebbero restare a casa anche per 10 giorni . Fatto salvo che ogni istituto deve garantire circa 200 giorni di lezione, in ...

