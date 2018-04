Scossa magnitudo 5 2 in Turchia | 35 feriti

Scossa di terremoto magnitudo 3.6 nel Tirreno meridionale [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Fortissima Scossa di terremoto di magnitudo 6.0 : la terra trema in fondo al mare : La distanza dal mondo civilizzato ha fatto in modo che non vi siano stati danni a cose o persone, almeno per quanto riguarda la informazioni ricevute fino a questo momento. Il terremoto è stato ...

Iran : Scossa magnitudo 5.9 a Bushehr : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Terremoto in Iran : Scossa magnitudo 5.9 nella provincia di Bushehr : scossa di Terremoto in Iran: l’evento tellurico magnitudo 5.9 è stato registrato nella provincia di Bushehr, dove sorge l’unica centrale nucleare del Paese. Secondo l’emittente ‘Press Tv’, il sisma non avrebbe provocato vittime. L’epicentro della scossa è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri nel distretto di Kaki. L'articolo Terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.9 nella provincia di Bushehr ...

Terremoti - Loreto (Ancona) : un’esercitazione simulerà l’emergenza dopo una Scossa magnitudo 5.1 : Il 4 maggio Loreto (Ancona) sarà protagonista di uno scenario conseguente a una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 con epicentro sulla costa tra Marcelli e Porto Recanati, con conseguente allestimento della base logistica presso l’Aeronautica Militare-Centro di formazione Aviation English di Loreto, la richiesta di soccorso da parte degli studenti dell’Istituto Einstein-Nebbia con evacuazione della scuola, ricerca e recupero de ...

Terremoto nelle Marche - nuova Scossa di magnitudo 3.4 : Macerata, 11 aprile 2018 - Nuove scosse di Terremoto nella notte e questa mattina in provincia di Macerata, la più forte di 3.4 registrata alle due di notte in zona Pieve Torina dove già ieri ci sono ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.3 tra le province di Siena e Grosseto : I comuni più vicini all'epicentro della scossa, che è avvenuta alle ore 6.41 e a una profondità di 8 km, sono stati Monterotondo Marittimo (Grosseto) e Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa)

Terremoto - nuova Scossa di magnitudo 3.4 a Pieve Torina nella notte : Terremoto, nuova scossa di magnitudo 3.4 a Pieve Torina nella notte Ancora un sisma nelle Marche dopo quello che martedì mattina ha colpito la regione, con un’intensità di 4.6, provocando evacuazioni e crolli. Non si registrano ulteriori danni. Anche l’episodio di stanotte fa parte della sequenza sismica attivata il 24 agosto ...