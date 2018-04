Scoperto un nuovo pianeta extrasolare Grande quasi come Giove

Zoologia : Scoperto un nuovo antenato delle moderne tartarughe marine in Alabama : Una tartaruga marina scoperta in Alabama è una nuova specie del tardo Cretacico, secondo uno studio dell’Università dell’Alabama. In precedenza si pensava che le tartarughe di mare moderne avessero un solo antenato durante il tardo Cretacico, un’epoca tra 100 e 66 milioni di anni fa. Questa specie ancestrale, Peritresius ornatus, viveva esclusivamente nel Nord America, ma sono stati trovati pochi fossili di questa epoca in quelli che ora sono ...

Gaza - Israele : 'Scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas' : L'esercito israeliano ha scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas che da Jabalya nel nord della Striscia arrivava vicino al kibbutz di Nahal Oz in territorio dello Stato ebraico. Lo ha annunciato ...

“Eccoli!”. Paparazzi scatenati per Maddalena Corvaglia e il nuovo fidanzato. L’ex velina esce allo Scoperto con ‘l’amico di vecchia data’ che l’ha conquistata : le foto che inchiodano la coppietta : Maddalena Corvaglia qualche tempo fa ha messo fine al suo matrimonio con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, per cui si era trasferita in America e con cui ha avuto una figlia, Jamie, che ha da poco compiuto sei anni. L’ex velina di Striscia la Notizia però, come testimonia ”Chi”, ha un nuovo amore con cui è stata fotografata durante una spensierata giornata in giro per Milano. Il fortunato si chiama si chiama ...

Ricerca : Scoperto un nuovo meccanismo di risposta al danno renale acuto : Uno studio firmato da un team dell’Università di Firenze e dell’ospedale pediatrico Meyer rivoluziona le conoscenze sul danno renale acuto, dimostrando come la capacità rigenerativa del rene sia limitata e confermando che le cellule staminali rappresentano un importante target terapeutico. Il danno renale acuto è una patologia frequente: nel mondo affligge 13,3 milioni di persone con 1,7 milioni di morti all’anno (1) e costa al sistema sanitario ...

Ecco Zeraora : il nuovo misterioso Pokémon Scoperto in Pokémon Ultrasole e Ultraluna : The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato oggi che in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna è stato scoperto un nuovo Pokémon misterioso: Zeraora, il Pokémon Fulmirapido.I dettagli condivisi nel comunicato ufficiale:Zeraora è un Pokémon di tipo Elettro che assorbe elettricità da fonti esterne, che poi è in grado di emettere sotto forma di intensa corrente elettrica dai cuscinetti sulle zampe, creando così un potente campo ...

Fisica : Scoperto un nuovo stato della materia : Nuova scoperta nell’ambito delle scienze, in particolare della Fisica: trovato un nuovo ‘bizzarro’ stato della materia che nel suo ‘disordine’ ha un proprio ordine. Per la prima volta è stato osservato nella materia classica un comportamento che risulta invece tipico del regno dell’infinitamente piccolo, governato dalla Fisica quantistica. Descritta su Nature Physics, la scoperta si deve a un gruppo di ...

Scoperto un nuovo organo del corpo umano : il suo nome è interstizio : L'interstizio apre infatti un mondo inesplorato da cui scienza e medicina avranno molto da imparare. Non solo: sarà anche un potente strumento diagnostico , utile per comprendere il funzionamento di ...

Scoperto un nuovo organo del corpo umano : è l'interstizio : Tocca aggiornare i manuali di anatomia: l' Università di New York e il Mount Sinai Beth Israel Medical Center hanno Scoperto un nuovo organo, l' interstizio. È presente nei tessuti che rivestono l' apparato digerente e i polmoni, fa da guaina ai vasi sanguigni e ai muscoli ed è in sostanza un ammort

Scoperto un nuovo organo : interstizio. Potrà spiegare tumori e invecchiamento : Per la scienza il corpo umano oramai non ha più segreti, un libro aperto da sfogliare con la precisione offerta da strumenti scientifici sempre più all'avanguardia. Dell'autonomia dell'essere umano si ...

Si chiama Interstizio ed è il nuovo organo Scoperto nel corpo umano #interstizio : Se su alcune cose pensiamo di avere delle certezze è il momento buono che queste vengano messe in crisi. Così anche l’anatomia non ha confini e ora bisognerà aggiornare i suoi manuali. Questo a seguito della scoperta di un nuovo organo che fino ad oggi veniva scambiato e qualificato genericamente come tessuto connettivo, chiamato “Interstizio” e si trova diffuso in tutto l’organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono ...

Scoperto un nuovo organo sotto pelle : potrebbe aiutare nella ricerca sul cancro : Una scoperta destinata a rivoluzionare la scienza è quella di un gruppo di ricercatori della New York University's School of Medicine che hanno trovato un nuovo organo nascosto sotto la nostra pelle . L'hanno chiamato interstitium e si trova ...

Anatomia - Scoperto un nuovo organo : è tra i più grandi del corpo umano. Potrà spiegare tumori e invecchiamento : È stato scoperto un nuovo organo, tra i più grandi del corpo umano: si chiama interstizio e non è altro che una fitta rete di tessuti interconnessi e pieni di liquido. Si trova diffuso in tutto l’organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l’apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli. Agisce come un vero e proprio ammortizzatore, ma la sua presenza potrebbe spiegare anche molti fenomeni biologici come la ...

Scoperto interstizio : nuovo organo può svelare segreti dell'agopuntura : Nel gennaio scorso, i ricercatori dell' Università di Limerick hanno difatti chiarito l'errore della scienza contemporanea quando ha deciso di declassificare il mesentere a semplice tessuto. Stavolta,...

Scoperto un nuovo organo : l’interstizio : Si trova sotto la pelle: riveste l’intestino, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli, e forma una rete di compartimenti interconnessi e pieni di liquido, supportati da un reticolo di fibre di collagene ed elastina. l’interstizio (interstitium) è il «nuovo» organo umano identificato dai medici del Mount Sinai Beth Israel Medical Center: i dottori David Carr-Locke e Petros Benias l’hanno Scoperto mentre analizzavano il dotto biliare di un ...