Scoperta vulnerabilità di NVIDIA Tegra X1 | a rischio Nintendo Switch e Google Pixel C

Cortana - Scoperta una vulnerabilità per violare il PC : Alcuni ricercatori hanno rivelato che Cortana, il celebre assistente vocale di Windows 10, potrebbe essere utilizzata per violare la sicurezza dei computer. In pratica i ricercatori Tal Be’ery e Amichai Shulman hanno scoperto che nella schermata di Lock dell’assistente vocale sarebbe possibile navigare su Internet anche quando il sistema è bloccato consentendo di visitare pagine web potenzialmente dannose o infestate da malware di ogni ...