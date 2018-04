Sci di fondo sulla spiaggia di Laigueglia

Sicilia : AsSci - fondo di rotazione per imprese vittime di usura : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Un fondo di rotazione, da inserire nel bilancio della Regione Siciliana, destinato a finanziare o a garantire le imprese Siciliane vittime di estorsione ed usura. E' la proposta avanzata dall'Assci (Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia del credito alle impres

Sci di fondo - Marit Bjoergen annuncia il ritiro! “Non ho le motivazioni per un’altra stagione” : Marit Bjoergen ha annunciato il ritiro dalle competizioni. La campionessa norvegese di sci di fondo dice basta all’età di 38 anni, dopo una carriera ricca di successi e record. L’annuncio è arrivato alla tv norvegese NRK. “Sento di non avere la motivazione che mi serve per dare il 100% per un’altra stagione, per questo preferisco optare per il ritiro“. Bjoergen chiude così una carriera da record. La sua bacheca ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Voglio battere Klaebo al Mondiale. Lavoro per le gare distance” : MILANO – A margine dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato Coppe del Mondo in questa stagione, abbiamo intervistato Federico Pellegrino. Chicco ricorda le emozioni della sprint olimpica, spiegando anche cosa ha pensato durante la gara: “La sprint e’ una gara che si corre sull’uomo e si corre anche sul pensiero degli altri. Devi far pensare di ...

Sci di fondo - Campionati Italiani tecnica classica 2018 : Dietmar Noeckler ed Elisa Brocard chiudono in trionfo : Oggi si sono svolti a Dobbiaco i Campionati Italiani di tecnica classica per quanto riguarda lo sci di fondo, ultime gare della stagione. A trionfare sono stati Dietmar Noeckler ed Elisa Brocard: nella 15km vittoria del poliziotto di Brunico che ha saputo trionfare con il tempo di 26:33.9 precedendo Fabio Pasini di 7 secondi e Francesco De Fabiani di 27 secondi. Il favorito della vigilia ha pagato a caro prezzo un’influenza debilitante ma ...

Sci di fondo - Campionati Italiani 2018 : Francesca De Fabiani ed Elisa Brocard vincono le lunghe distanze : A Dobbiaco si sono svolti i Campioni Italiani di lunghe distanze per quanto riguarda lo sci di fondo. Francesco De Fabiani si è imposto sui 30 km con il tempo di 1h03:29.8 battendo Giandomenico Salvadori (a 17.5 secondi) e Paolo Fanton (a 1:07). Tra le donne (20 km) affermazione di Elisa Brocard che nel finale ha staccato Sara Pellegrini, terzo posto per Anna Comarella che è risultata anche la migliore Under 23 (Simone Daprà ha vinto il ...

Sci di fondo. L’Italia è ancora quasi solo Federico Pellegrino ma qualcosa si muove tra i giovani : Si chiude la stagione olimpica dello sci di fondo con una sola grande certezza in casa Italia: Federico Pellegrino è un campione di classe cristallina e si inserisce fra i grandissimi all time dello sci nordico azzurro. L’argento olimpico nella sprint a tecnica classica vale tantissimo, quasi un oro alle spalle di un fuoriclasse assoluto come Klaebo e suggella una carriera fantastica come quella del valdostano (che aveva già in bacheca un oro e ...

Sci di fondo - Alexander Bolshunov vince le finali di Falun. Johannes Klaebo conquista la sua prima Coppa del Mondo : Alexander Bolshunov, grande rivelazione di questa stagione, conquista le finali della Coppa del Mondo di sci di fondo di Falun (Svezia). Il 21enne russo ha fatto una gara praticamente perfetta, mantenendo il comando per tutti i 15 km dell’inseguimento a tecnica libera. Alle sue spalle si piazza il canadese Alex Harvey, che batte allo sprint lo svizzero Dario Cologna, che fa sua la Coppa di specialità distance. Il norvegese Johannes Hoesfjot ...

Sci di fondo - Marit Bjoergen trionfa nelle finali di Falun. Heidi Weng conquista la seconda Coppa del Mondo consecutiva : Marit Bjoergen chiude nel migliore dei modi un’altra stagione straordinaria e conquista le finali della Coppa del Mondo di sci di fondo di Falun (Svezia). La fuoriclasse norvegese ha vinto l’inseguimento di 10 km a tecnica libera, mantenendo il comando per tutta la gara. Gli altri due gradini del podio sono occupati dagli Stati Uniti, con in seconda piazza una brillantissima Jessica Diggins e in terza Sadie Bjornsen. Nonostante una gara in ...