Scherma | Filippo Allegrucci al Campionato italiano

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : tripletta azzurra nella spada! Davide Di Veroli conquista l’oro - Filippo Armaleo l’argento e Simone Greco il bronzo : Arriva una straordinaria tripletta azzurra nella spada Under 17 ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Sul podio della gara maschile salgono tutti e tre gli azzurri impegnati con l’oro di Davide Di Veroli, l’argento di Filippo Armaleo e il bronzo di Simone Greco. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Davide Di Veroli, dopo aver conquistato l’argento ieri tra gli Under 20, si laurea campione ...