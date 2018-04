Scandal 7 | ultimo atto per Olivia Pope

davidemaggio

(Di martedì 24 aprile 2018)Ad Olivane sono successe di tutti i colori nelle sette stagioni die per il pubblico italiano è arrivato il momento di gustare l’ultima, che è terminata sulla ABC lo scorso 19 aprile. Dalle 22.00 di oggi Fox Life trasmetterà i diciotto episodi della settima stagione, avviandosi a concludere una storia iniziata nel 2012 e caratterizzata da molti drammi, amore, potere e, come da titolo,i. Shonda Rhimes ha imbastito un thriller politico molto appassionato, che, aldilà del dietro le quinte della Casa Bianca, ha raccontato una grande e tormentata storia d’amore, quella tra l’ostinata e dura(Kerry Washington), genio assoluto nel risolvere problemi per i personaggi di spicco della scena pubblica americana, e Fitzgerald Thomas Grant (Tony Goldwyn), ex presidente degli USA.: dove eravamo rimasti Nel finale della sesta stagione, ...