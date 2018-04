Sbocciano i tulipani sul Lago Maggiore

Sbocciano a Scandicci 200.000 tulipani di 70 varietà : Tante adesioni stamani a Scandicci, comune alle porte di Firenze, per la raccolta dei tulipani. E’ stata infatti inaugurata l’area di quasi un ettaro nel centro del paese e nella quale sono presenti 200.000 tulipani grazie al progetto di arte ecologica Wander and pick – ideato e organizzato dall’associazione non profit Le tribu’ della terra, in collaborazione con il Comune di Scandicci e la Regione Toscana – ...