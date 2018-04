San Valentino in Hawaii Five-0 7 su Rai2 | anticipazioni 24 aprile e 1° maggio | Madison

MotoGP - Sanzioni più dure in pista! La nuova linea imposta da Ezpeleta. L’esito dell’incontro ad Austin - Valentino Rossi sorride : Da questo momenti ci saranno sanzioni più dure in pista. Questo è l’esito dell’incontro della Commissione di sicurezza che si è svolto ieri ad Austin dove nel weekend si disputa il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Erano presenti 19 piloti sui 24 che solitamente vediamo in griglia, gli unici assenti erano Jorge Lorenzo, Scott Redding, Hafizh Syahrin, Franco Morbidelli e Tito Rabat. Carmelo Ezpeleta, CEO di ...

MotoGP - Mike Webb : “Vi spiego le penalità a Marc Marquez. Altre Sanzioni? Decidiamo ad Austin. Valentino Rossi non si fida di noi…” : Mike Webb, membro della Direzione Corse e del gruppo dei commissari della MotoGP, ha parlato per la prima volta riguardo ai noti fatti del GP di Argentina. In un’intervista rilasciata a Marca, Webb si è dilungato in merito alle penalità inflitte a Marc Marquez e ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi, fatto cadere dal Campione del Mondo: “Tutti gli incidenti sono diversi tra loro e noi prendiamo sempre ...

Bilancio entusiasmante per maratona di San Valentino : TERNI E' tempo di bilanci per la maratona di San Valentino con l'ottava edizione ormai in archivio. Una manifestazione davvero di grande spessore che ha fortemente inciso sul piano turistico, ...

Francesca Monaldi - stupro Caffarella/ Violenza di San Valentino e il colpo di scena finale (Commissari) : Francesca Monaldi, stupro Caffarella: il caso dell'inaudita Violenza di San Valentino a scapito di una coppia di fidanzatini a Roma, le indagini e i tanti colpi di scena.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:21:00 GMT)

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più innamorati : “San Valentino a casa ordinando il cibo…” : Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser ed esclude un ritorno di fiamma con l’ex Francesco Monte. Cecilia Rodriguez non tornerà con Francesco Monte L’attuale fidanzato, intervistato da Oggi, afferma che “non direbbe di no a priori a un’amicizia tra Cecilia e Monte, anche se gli sembrerebbe una cosa strana”. Cecilia è meno […] L'articolo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più ...

Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati?/ Storia d'amore al capolinea : l'ultimo indizio a San Valentino : Storia d'amore finita tra Chiara Biasi e Simone Zaza? La relazione tra la fashion blogger e il calciatore sembra essere al capolinea e l'ultima prova arriva da San Valentino.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:23:00 GMT)

San Valentino - la premiazione delle 'parole d'amore' : CREMONA - La magia delle parole. E quella dell'amore. In più la musica. Sono questi gli ingredienti della riuscita premiazione dell'edizione 2018 del 'San Valentino' dedicato ai sentimenti, una gara ...

ANDREA LA TORRE / Chi è il fidanzato di Alice Rachele Arlanch? Foto - il messaggio sui social per San Valentino : ANDREA La TORRE, chi è il fidanzato di Alice Rachele Arlanch? La Miss Italia 2017 torna in televisione e viene intervistata da Cristina Parodi durante Domenica In, tutte le info.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:42:00 GMT)

LA STORIA/ "Quell'uomo solo - a San Valentino - con le ceneri della moglie..." : Un uomo solo al ristorante ma i posti serviti sono due, di fronte però non c'è nessuno, solo un vaso con le ceneri di una persona morta. La foto postata su Facebook. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 06:06:00 GMT)FABRIZIO DE ANDRÉ/ Principe libero, la fiction su un Faber "immaginario", di P. VitesCAPPATO HA UCCISO DJ FABO?/ Il giochetto che trasforma la difesa della vita nel diritto all'eutanasia, di C. Tremolada

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS / La canzone d'amore per San Valentino : "Ti ho scelto proprio come sei" : ANDREA DAMANTE ha dedicato una canzone d'amore a GIULIA De LELLIS nel giorno di San Valentino. In essa ha ripercorso i più bei momenti della loro storia.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Sorpresa di San Valentino per Giulia de Lellis : Originale quanto inaspettato è il modo con cui l'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, ha scelto di augurare Buon San Valentino alla sua Giulia, vale a dire facendo uscire proprio nel giorno della festa degli innamorati il video della sua ultima fatica musicale. Da qualche tempo infatti il poliedrico Andrea Damante ha intrapreso anche la carriera di cantante. Una canzone dedicata a Giulia Sicuramente unico il modo con cui Andrea Damante ...

Loredana Lecciso : ecco con chi ho passato San Valentino! : Loredana Lecciso ed Albano Carrisi sono ritornati o no insieme? Ebbene l’attuale compagna del cantante di Cellino San Marco con chi ha trascorso San Valentino? Alla domanda risponde la diretta interessata. La crisi tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, ancora oggi riempie pagine e pagine di gossip. La bionda showgirl non ha digerito le continue esternazioni d’amore che Romina Power rivolge completamente all’ugola d’oro ...

Federica Pellegrini e Magnini messaggi social per San Valentino : Più di un indizio farebbe pensare a un ritorno di fiamma. Nonostante i giornali parlino di una liaison di Filippo Magnini con Valeria, non solo l’ex nuotatore di recente ha rivisto a Verona Federica Pellegrini, ma ci sono alcuni messaggi social che sembrano uno scambio tra i due ex. A San Valentino lui ha fatto gli auguri e lei ha dedicato agli innamorati la canzone dei Negramaro “Amore che torni”. Qualche giorno fa era stato un bacio ...