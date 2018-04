Samsung alla riscossa | tre Galaxy S9 in vetta alla classifica AnTuTu di marzo 2018

Alla grande per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l’aggiornamento di aprile in Europa : e in Italia? : Quale sarà il prossimo passo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge italiani? Accantonato per un po' Android 8.0 Oreo che sembrerebbe non poter giungere sulle due ex ammiraglie prima di metà maggio, ecco che fino a quel momento di certo non possiamo escludere altre novità in arrivo. In particolar modo, è molto attesa la patch di aprile per entrambi i modelli e non possiamo trascurare nuovi e importanti segnali che arrivano in tale direzione. Nel ...

Alcuni Samsung Galaxy S8 hanno un problema alla batteria dopo l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo : Aumentano le segnalazioni di utenti che lamentano un serio peggioramento dell'autonomia del Samsung Galaxy S8 dopo l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S8 hanno un problema alla batteria dopo l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Flow si allarga : ora supporta Gear S3 - Gear Sport e le smart TV dell'azienda : Grazie alla nuova versione dell'app, infatti, il servizio è ora compatibile anche con Gear S3 e Gear Sport , datati del sistema Tizen 3.0 o versioni successive. Questo permette a coloro che hanno al ...

Anche il Samsung Galaxy S8 con problemi alla fotocamera : come affrontare la situazione? : Da alcune settimane a questa parte stiamo monitorando i vari feedback per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che è stato rilasciato l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per il top di gamma 2017. Dopo aver preso in esame la questione inerente la batteria, oggi 17 aprile credo sia il caso di soffermarsi su un altro aspetto non necessariamente legato alla distribuzione del pacchetto software, visto che i ...

Samsung Galaxy J6 è quasi ufficiale : certificato dalla FCC con display Infinity : Samsung Galaxy J6 è ormai prossimo all’annuncio ufficiale: è stato infatti certificato dalla FCC svelando la presenza di un display Infinity in formato 18,5:9: i dettagliIn passato vi avevamo detto che Samsung stava lavorando per un interessante restyling della sua fascia media, restyling già i corso per gli smartphone di fascia alta della gamma Galaxy A 2018.Sembra infatti che i Galaxy J 2018 avranno tutti, o almeno alcuni di loro, il ...

Due nuovissime versioni in arrivo dalla famiglia dei Samsung Galaxy S9 : prezzo e dettagli : Stanno arrivando in Europa e in Italia due nuove versioni del Samsung Galaxy S9, con cui andremo ad arricchire la famiglia di device al momento più chiacchierata di questo 2018. Dopo i rumors condivisi nella giornata di ieri per quanto concerne il Samsung Galaxy S9 mini, che potrebbe ridare slancio ad una tipologia di device che non tocchiamo con mano da anni, oggi tocca dunque concentrarsi su prodotti già confermati in via ufficiale e pronti a ...

Importante aggiornamento dei Samsung Galaxy : l’app Edge giunge alla versione 3.3.42.2 : L'importanza dei vari upgrade ai fini del miglioramento dell'esperienza utente offerta dai Samsung Galaxy è innegabile, compresi quelli relative ad una qualche applicazione in particolare, come nel caso recente dell'app Edge. I possessori dei Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S6 Edge e S6 Edge Plus sanno bene a cosa ci riferiamo, ovvero a quel particolare pannello di cui questi dispositivi dispongono, utile a rendere ...

Precisazioni su Samsung 2018 Win Club con Galaxy S9 in regalo : rimedi alla minaccia : Sta girando moltissimo in questi giorni la vicenda relativa alla presunta Samsung 2018 Win Club, al punto che anche il sottoscritto navigando con lo smartphone all'interno di determinati siti si è imbattuto in un'iniziativa che, a conti fatti, rappresenta solo una potenziale minaccia alla sicurezza del pubblico. Secondo quanto affermato attraverso il redirect verso la pagina dell'iniziativa, in palio ci sarebbe addirittura un premio allettante ...

Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Brescia in vetta alla classifica - Cuneo ko : La cronaca. Pubblico delle grandi occasioni al Centro Pavesi, con una folta rappresentanza di tifosi provenienti dalla vicina Brescia. In tribuna anche il presidente della Federazione Italiana ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM negli USA : Anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand saranno in futuro abilitati a ricevere il segnale radio FM, ma purtroppo solamente negli Stati Uniti. La funzione avrebbe dovuto essere già attiva, ma pare che Samsung si sia "scordata" qualcosa. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM negli USA proviene da TuttoAndroid.

Il chipset Exynos sembra essere alla base degli elevati consumi di Samsung Galaxy S9 : sembra che alla base degli elevati consumi di Samsung Galaxy S9 ci siano problemi legati al chipset Exynos, che renderebbe lo smartphone più energivoro rispetto al modello dello scorso anno. L'articolo Il chipset Exynos sembra essere alla base degli elevati consumi di Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo tarda ad arrivare su Samsung Galaxy Note 8? No problem - ecco la guida per installarlo : Diversi possessori di Samsung Galaxy Note 8 sono in attesa dell'aggiornamento che porterà Android 8.0 Oreo e la Samsung Experience 9.0 sul top di gamma coreano L'articolo Android 8.0 Oreo tarda ad arrivare su Samsung Galaxy Note 8? No problem, ecco la guida per installarlo proviene da TuttoAndroid.

Rivincita Cina : dalla fama della bassa qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 : Le lenti utilizzate nella fotocamera frontale dei nuovi Samsung Galaxy S9 sarebbero realizzate in Cina: cresce la fiducia nei prodotti del paese asiatico, complice l'aumento della qualità degli stessi. L'articolo Rivincita Cina: dalla fama della bassa qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 misura la pressione sanguigna : ecco l’App in APK da installare : Scarica l’app di monitoraggio della pressione sanguigna da poter utilizzare con il vostro Galaxy S9 o S9+: ecco il link del software in formato APK.Sono ormai molti gli smartphone top di gamma che possiedono un sensore di monitoraggio della frequenza cardiaca, ma i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ hanno un altra interessante caratteristica: sono capaci di misurare la pressione sanguigna.Samsung Galaxy S9 e S9+ misurano la pressione ...