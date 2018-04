Salvini a Di Maio | Io irrilevante? No | leale Lui vuole solo il potere

Di Maio chiude a Salvini e apre come unica possibilità a un governo col Pd. Se no - resta solo il ritorno al voto : 'Dopo cinquanta giorni di tentativi la strada non è più percorribile' dice il leader pentastellato all'uscita dell'incontro con il Presidente della Camera. 'Qualsiasi contratto di governo sarà ...

Salvini e Di Maio : "Io irrilevante? No - leale Lui vuole solo il potere" : "Di Maio mi accusa di essere irrilevante? Forse voleva dire coerente e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani".Matteo Salvini replica al leader del Movimento 5 Stelle che, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, ha annunciato di voler tagliare ogni possibilità di dialogo con la Lega e il centrodestra per provare a formare un governo con il Partito democratico. ...

Governo - Di Maio dopo l'incontro con Fico : <br> "Abbiamo chiuso con Salvini. Parliamo con il PD" : Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cronisti dopo una mezzoretta di colloquio con Roberto Fico. Il candidato Premier del Movimento ha chiarito un punto in apertura: dopo la giornata di oggi sono finiti i tentativi con la Lega di Salvini. Come aveva chiesto Martina, Di Maio ha così chiuso il "secondo forno". Adesso il Movimento 5 Stelle guarda solo al Partito Democratico, con il quale spera di trovare il giusto compromesso per stilare il ...

Salvini e Di Maio filo interrotto. Salvini critica Di Maio - ma aggiunge : "Se smette di polemizzare - io sono pronto" (di G. Cerami) : Il filo diretto via telefono tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si è interrotto dopo cinquanta giorni di contatti quasi quotidiani. Le parole del leader leghista riassumono il suo pensiero del capo grillino: "Amoreggiare con Renzi e con il Pd pur di andare al potere mi sembra irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori".Solo gli emissari di uno e dell'altro nel pomeriggio si sono sentiti per capire quanto il capo ...

Di Maio : “Con Salvini si chiude qui” Pd apre al dialogo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Discorso chiuso con la Lega e apprezzamento per le parole di Maurizio Martina che “vanno nella direzione di un’apertura”. Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico, è netto: “E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il ...

Di Maio : «Con Salvini si chiude qui - accordo con il Pd o si torna al voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la delegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la delegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...