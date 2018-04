Salute | da Zumba a Spinning | la guida fitness ‘su misura’ per i medici

meteoweb.eu

: #Zumba per gli #anestetisti, #pilates per i #ginecologi, #spinning per i #chirurghi: l’attività fisica giusta per o… - SanitaInf : #Zumba per gli #anestetisti, #pilates per i #ginecologi, #spinning per i #chirurghi: l’attività fisica giusta per o… - Balarm_ : Mammografie, pap test e sof test, e tante attività sportive tra body attack, zumba, rugby, danza caraibica, pilates… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Un’attività sportiva diversa per ogni specializzazione medica: tra pilates, walking, striding e, Consulcesi Club insieme al circuitoNetwork Italia ha stilato unaper orientare i camici bianchi nella scelta sportiva più adatta alle loro esigenze. Per idina generale e ginecologici “si prescrivono” pilates e yoga per un approccio “Body & mind”, che comprende anche la ginnastica dolce o posturale e il risveglio muscolare: discipline che aiutano a liberarsi dallo stress, correggere la postura, riprendere l’attività dopo tanto tempo, prevenire dolori articolari o allenarsi anche avendo patologie specifiche Per gli ortopedici si raccomanda la Gyrokinesis, ideale in quanto lavora su tutto il corpo e si sviluppa attraverso i movimenti naturali della colonna vertebrale: avanti, dietro, destra, sinistra, torsione destra, ...