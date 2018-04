Saipem | in 1° trimestre ricavi calano a 1 | 9 mld | perdita 2 mln

meteoweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) Roma, 24 apr. (AdnKronos) –chiude il primodel 2018 conin calo a 1,915 miliardi rispetto ai 2,263 miliardi dello stesso periodo del 2017, un ebitda adjusted di 214 milioni di euro che si confronta con i 256 dell’anno precedente e un ebita pari a 201 milioni, in flessione rispetto ai 246 del primo2017. Il risultato operativo (ebit) adjusted è pari a 100 milioni di euro (122 milioni di euro nel primodel 2017), l’ebit scende a 87 milioni di euro rispetto a 112 milioni di euro nel primodel 2017. Il risultato netto adjusted è pari a 11 milioni di euro (54 milioni di euro nel primodel 2017) mentre il risultato nettodi 2 milioni di euro, al netto di oneri per riorganizzazione per 13 milioni di euro (47 milioni di euro nel primodel 2017, al netto di oneri per riorganizzazione per 7 ...