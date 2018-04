Saipem - l'Ad Cao non esclude coinvolgimento per Turkish Stream : Teleborsa, - Saipem non esclude di poter lavorare al progetto Turkish Stream , che collega il gas russo all'Italia, passando per la Turchia. Lo ha detto l'Ad, Stefano Cao , durante la conference call ...

Saipem - Cao : Per chiusura arbitrato Gazprom va trovata soluzione equa : Teleborsa, - "Saipem non basa il suo futuro sull'esecuzione degli arbitrati, ma sull'esecuzione dei progetti" . Così l'Ad del gruppo, Stefano Cao , ha risposto ad una domanda sulla possibilità di ...

Saipem - Cao sul progetto TAV : "Prioritario ma non avanza velocemente" : Saipem crede molto nel progetto per la TAV Brescia-Verona , anche se discussioni vanno più a rilento del previsto. Lo ha detto il numero uno di Saipem, Stefano Cao , durante la conference call per la ...

Saipem - l'Ad Cao : "Avanti con investimenti mirati e mercati più promettenti" : "Continua il cammino di rilancio dell'azienda con una performance operativa in linea con le attese" . Con queste parole ottimiste l'Ad di Saipem , Stefano Cao , ha dato inizio alla conference call sui ...

Saipem : Cao - confermata solida performance operativa : Roma, 24 apr. , AdnKronos, 'I risultati del primo trimestre del 2018 confermano la solida performance operativa e gestionale già registrata nel corso del 2017 ed evidenziano una ulteriore diminuzione ...

Saipem - Eni e Cdp propongono Caio presidente. Cao confermato ad : Eni e Cdp Equity, principali azionisti di Saipem, alzano il velo sui candidati amministratori da proporre all'assemblea de soci della società del prossimo 3 maggio . I nomi proposti dai due azionisti ...

Saipem - Cao pronto al rilancio : faremo di tutto per cogliere nuove opportunità : Teleborsa, - Saipem scommette sulla ristrutturazione , che le garantirà efficienza operativa ed efficacia alle sue attività storiche, ma i fondamenti del rilancio fanno perno anche sull' esplorazione ...