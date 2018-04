Ruba oro dalla statua Madonna ma cade e si rompe un piede | arrestato

In stazione a Mondovì sfondata vetrata e Rubati telefoni e orologi : 22enne romeno arrestato : Riceviamo dai carabinieri di Mondovì , Cuneo, e pubblichiamo: "Nelle prime ore della mattinata di ieri, lunedì 23 aprile, i militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Mondovì, impegnati nei ...

Turista scippato a Milano : Rubato orologio da 90mila euro - : La vittima è un uomo indonesiano di 52 anni. Pochi giorni fa si è verificato un episodio simile, sempre nel capoluogo lombardo, con un bottino dal valore di 150mila euro

Turista scippato a Milano : Rubato orologio da 90mila euro : Turista scippato a Milano: rubato orologio da 90mila euro La vittima è un uomo indonesiano di 52 anni. Pochi giorni fa si è verificato un episodio simile, sempre nel capoluogo lombardo, con un bottino dal valore di 150mila euro Parole chiave: ...

Carabinieri restituiscono corona Rubata : ANSA, - NAPOLI, 22 APR - Sono stati gli stessi Carabinieri che l'hanno recuperata a restituire, durante la messa officiata dal cardinale Crescenzio Sepe, la corona rubata alla fine del 2016 nella ...

Prodi va dal Papa e gli svaligiano la casa : Rubati orologi e gioielli per 30mila euro : Beffa per l'ex premier che, nella giornata di ieri, si era recato a Roma a un incontro della diocesi di Bologna con Papa Francesco.Continua a leggere

Arte : il tesoro dei beni recuperati e la caccia al Caravaggio Rubato : La Natività di Caravaggio è nella top ten mondiale dell’Fbi delle opere rubate. Quel Caravaggio è una sorta di Santo Graal dell’Arte che dal 1969 le polizie di tutto il mondo cercano senza posa. L’attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Tpc): 270 milioni di euro è il valore, nel quadriennio 2014-17, dei 320.100 beni culturali recuperati. La stima delle opere false sequestrate, qualora commercializzate come autentiche, ...

'Se trattiamo con loro...'. La frase Rubata a Renzi : tutta la verità sull'inciucio : Girano varie ipotesi su ciò che Matteo Renzi vuole fare con il Movimento 5 stelle. Addirittura c'è chi dice che vorrebbe che Silvio Berlusconi dia mandato a Forza Italia di astenersi di fronte a un ...

Cassazione : non può essere licenziato chi non blocca un collega che Ruba sul lavoro : Furti sul lavoro da parte di un sottoposto? Se non li si impedisce, ma li si denuncia, non si può essere licenziati . Questo perché il dipendente deve vigilare sulla diligenza dei suoi sottoposti ma ...

Mantova - ladri Rubano coro del Seicento nella chiesa terremotata : Se rubare è un reato, farlo in un luogo sacro è un reato particolarmente riprovevole. Ma rubare in un luogo sacro come una chiesa che per di più è stata danneggiata, è sciacallaggio. Un'abiezione morale. Eppure niente di tutto ciò ha fermato una banda di ladri dal rubare il coro ligneo del Seicento dalla chiesa di San Tommaso apostolo a Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova.Un edificio ancora chiuso in attesa che siano riparati i danni del ...

"Oggi è la Giornata dei Rom. Se molti di loro lavorassero di più e Rubassero di meno - sarebbe davvero una festa" : "Oggi è la Giornata internazionale di Rom, Sinti e Caminanti. Se molti di loro lavorassero di più e rubassero di meno, se molti di loro mandassero i figli a scuola invece di educarli al furto, sarebbe davvero una festa". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha scritto sulla sua pagina Facebook. Il post è diventato popolare in poco tempo, scatenando i commenti degli utenti.La Giornata è invece stata ...

Corona litiga con un ex collaboratore : «Mi hai Rubato il Rolex» Video : La lite è scoppiata all’ingresso di una discoteca della movida milanese con un suo ex collaboratore. L’ex re dei paparazzi ha accusato: «Mi hai rubato il Rolex». Il fatto potrebbe avere ripercussioni sull’affidamento in prova

Rissa sfiorata per Corona - parla l'avvocato : "Un ex collaboratore gli ha Rubato un Rolex" : Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, chiarisce le ragioni alla base della lite avvenuta ieri sera. Sarebbe un ex...

Lo pestano per Rubargli telefonino : 3 arresti - uno di loro inneggiava a Gomorra su Facebook : Tre ragazzi, tutti fra i 19 e 20 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Catignano per aver brutalmente pestato e rapinato del cellulare un operaio a Nocciano, in provincia di Pescara. Uno dei tre su Facebook inneggiava ai malviventi della serie tv.Continua a leggere

Liberi e Uguali il colpaccio clamoroso di Silvio Berlusconi : Ruba un senatore a Grasso - Boldrini e Bersani : Un colpo gobbo nella notte. A 10 giorni dalla chiusura delle urne, Forza Italia ruba un senatore a Liberi e Uguali , per lo sconcerto della lista di sinistra guidata da Pietro Grasso . 'I nostri ...