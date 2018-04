ROYAL BABY | È NATO IL TERZO FIGLIO DI WILLIAM E KATE | È MASCHIO La visita di George e

“Torno in un minuto”. Terzo ROYAL BABY - ecco cosa ha fatto William poco dopo il parto. E - appena è ricomparso davanti all’ospedale… pioggia di flash! : Terzo royal baby, l’attesa è finita: Kate Middleton ha dato alla luce un maschietto. Lo ha annunciato Kensington Palace a mezzo Twitter: il piccolo, che pesa 3,8 kg, è nato alle 11,01 (mezzogiorno in Italia) del 23 aprile 2018, sta bene, così come la neo mamma. Papà William, si legge sempre nella nota ufficiale, ha assistito al parto. Kate è arrivata ala Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, lo stessa clinica dove ...

Arthur - Albert o Philip : le ipotesi sul nome del terzo ROYAL BABY - : I bookmaker si sono scatenati sul nome del terzogenito di Kate e William, nato il 23 aprile . Per la coppia, molto fedele alla tradizione, sembra più probabile una scelta classica legata alla famiglia ...

ROYAL BABY 3. George e Charlotte vanno a conoscere il fratellino : A poche ore dalla nascita del terzo Royal baby, un maschietto, è già tempo di visite per il principino. Tra i primi a conoscerlo, i fratelli George, 5 anni il prossimo 22 luglio, e Charlotte, che tra pochi giorni, il 2 maggio, spegnerà tre candeline. Intorno alle 17 ora italiana, (le 16 a Londra, ndr), davanti all’ingresso della Lindo Wing è comparsa un’auto scura, arrivata per scortare William a Kensington Palace. Camicia azzurra, ...

William e Kate? No - sono quelli sbagliati e il baby non è ROYAL : Per la sua famiglia sarà certamente un principino, ma non è royal. È uno dei bambini nati nello stesso luogo e nello stesso giorno del terzogenito di Kate e William. Con i genitori esce dalla stessa porta della Lindo Wingo al St Mary’s Hospital di Paddington, a Londra, da cui si attende l’uscita dei Cambridge. Come succederà alla royal Family è inondato dai flash di fotografi e telecamere. Solo che per loro è normale per i comuni mortali ...

ROYAL BABY : dove erano gli zii Meghan e Harry? In missione alla chiesa St Martin-in-the-Fields : Il suo omicidio è tra i casi di cronaca nera più celebri del Regno Unito. Mano nella mano si sono presentati a rendere omaggio alla madre del ragazzo, Doreen Lawrence, oggi membro della camera dei ...

