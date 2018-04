Roma | Un negozio assume solo bengalesi

Dovrebbe aprire a Roma il primo negozio ufficiale Iliad : Potrebbe aprire a Roma il primo store ufficiale di Iliad, come confermerebbe un'affissione comparsa nella vetrina di un Centro Commerciale della capitale. L'articolo Dovrebbe aprire a Roma il primo negozio ufficiale Iliad proviene da TuttoAndroid.

Iliad Italia Si Prepara Al Lancio : Ecco Il Primo Negozio A Roma : Tutto pronto per il Lancio di Iliad in Italia: Ecco il Primo Negozio di Roma in fase di Preparazione. Per ora però non sappiamo quando Iliad inizierà a proporre le sue tariffe e le sue offerte telefoniche anche in Italia, ma il Lancio sembra vicino Iliad In Italia Quando? Arriva il Primo Negozio a Roma Come abbiamo […]

Negozio della droga a orario continuato : sei arresti a Roma - : Ad Artena, comune a sud-est della Capitale, marito e moglie avevano trasformato la loro casa in un luogo di spaccio di cocaina e hashish. La rete si estendeva fino alla periferia

Negozio della droga a orario continuato : sei arresti a Roma : Negozio della droga a orario continuato: sei arresti a Roma Ad Artena, comune a sud-est della Capitale, marito e moglie avevano trasformato la loro casa in un luogo di spaccio di cocaina e hashish. La rete si estendeva fino alla periferia Parole chiave: ...

Roma - rapina in negozio alimentari con mazza da golf e pugnale : Sono entrati in un negozio di alimentari armati di una mazza da golf e un pugnale e hanno portato via incasso. Arrestati dai carabinieri di Roma.

Roma. Tenta furto in negozio : arrestato : Roma. Tenta furto in cassa negozio e aggredisce titolare: arrestato. E’ entrato in un negozio chiedendo una ricarica telefonica e, quando il titolare si e’... L'articolo Roma. Tenta furto in negozio: arrestato su Roma Daily News.