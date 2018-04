Roma | Potenziato il servizio verso il mare

romadailynews

(Di martedì 24 aprile 2018)– Scatterà lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico direttele spiagge di Ostia. Tornerà inla linea bus 07, che collega la stazione Colombo della ferrovia-Lido a Campo Ascolano/Torvaianica. Percorrendo la via Litoranea e transitando nelle vicinanze degli stabilimenti balneari comunali conosciuti come i ‘cancelli’ e di fronte alle spiagge di Castelporziano e Capocotta. Altri potenziamenti Sempre dal 30 aprile sarà in strada la linea di bus 062, che serve l’intero lungodi Ostia, dal Porto Turistico a Castel Porziano con interscambio con la ferrovia-Lido alle stazioni Lido Centro e Colombo. Dal 9 giugno al 26 agosto intensificata la linea 070, che collega la stazione Eur Fermi della metro B alla stazione Colombo della ferrovia regionale-Lido. Il sabato e nei festivi sarà in strada la ...