Roma | Pd chiede stop concordato Atac

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma : Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il parere dei genitori.Continua a leggere

Roma - il maxi gabbiano di Maupal chiede un posto all'Ama : Un gabbiano reale alto quasi due metri che chiede di essere assunto all'Ama. E' questa l'ultima installazione pittorica di Maupal, artista di Borgo celebre per il suo Papa supereroe.Il gabbiano di ...

Banda della CRoma & rapine : il pm chiede la condanna per tre brindisini : BRINDISI - Dna, intercettazioni ambientali e tracciati Gps sono posti a fondamento della richiesta di condanna mossa nei confronti di quattro brindisini che, per la Procura, sarebbero stati i ...

Rinviati i concerti di Alice Merton a Milano e Roma - da aprile a giugno : come richiedere il rimborso dei biglietti : Saltano gli attesissimi concerti di Alice Merton a Roma e Milano: la nuova stella del pop europeo avrebbe dovuto esibirsi in due date nel nostro Paese, il 17 e il 18 aprile rispettivamente a Milano, al club Santeria, e Roma, al Teatro Quirinetta. La cantautrice tedesca avrebbe dovuto presentare il suo EP di debutto No Roots uscito per la Paper Plane Records, l'etichetta di cui è fondatrice, e distribuito in Italia da Artist First. Il suo ...

Roma : Caritas chiede aiuto per i senza tetto : Roma – Un pericoloso incendio si e’ sviluppato tra le baracche di cartone, legno e altro materiale infiammabile. Baracche situate nella cancellata esterna all’ostello ‘Don Luigi Di Liegrò della Caritas di Roma in via Marsala (stazione Termini). Nelle ultime settimane la situazione di abbandono di tutta la zona aveva interessato anche la parte immediatamente esterna all’ostello Caritas e l’arco di Sisto ...

Roma - Di Francesco : "Alla squadra non potevo chiedere di più" : Il tecnico giallorosso a Premium Sport: "Ci teniamo stretto questo pareggio ma c'è rammarico per i legni nel finale"

Klopp : 'Roma facile? Chiedete al Barcellona' : Roma, 13 apr. , askanews, 'Se qualcuno pensa che al sorteggio ci sia andata bene, non posso essere d'accordo: sicuramente non ha visto le sue partite della Roma contro il Barcellona'. Jurgen Klopp, ...

Roma - processo Occhionero - l'Avvocatura dello Stato chiede 15 milioni : La Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri di Interni, Esteri ed Economia, hanno chiesto tramite l'Avvocatura dello Stato un risarcimento danni da 15 milioni di euro nei confronti di ...

Roma - Pallotta chiede scusa alla Raggi per il tuffo nella fontana 'Pagherò la multa' : Roma - Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona , il presidente della Roma, James Pallotta si è sentito ...

Roma - cyberspionaggio : il pm chiede 9 e 7 anni di condanna per i fratelli Occhionero : La Procura di Roma ha chiesto di condannare a 9 anni l'ingegnere Giulio Occhionero e a 7 anni la sorella, Francesca Maria, accusati di una presunta attività di cyberspionaggio su vasta scala in danno ...

Il manifesto ProVita spacca i social e il Pd Romano ne chiede la rimozione : "Sei qui perché tua mamma non ti ha abortito". Questo il messaggio di un maxi cartellone da 7 per 11 metri affisso a Roma dall'Associazione ProVita e raffigurante un feto di 11 settimane. Il poster, ...

Roma - giornalista aggredito - via al processo. Piervincenzi : 'Spada non deve chiedere scusa a me - ma a Ostia' : Il Campidoglio è parte civile nel processo a carico di Roberto Spada e di Ruben Alvez Del Puerto accusati di lesioni personali e violenza privata aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione ai ...

Mafia Capitale - pg Roma chiede 26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 e 9 mesi per Buzzi : Ventisei anni e mezzo per Massimo Carminati e 25 anni e 9 mesi per l’ex ras delle cooperative Romane Salvatore Buzzi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono le richieste di condanna fatte dal procuratore generale Antonio Sensale nel processo di appello Mafia Capitalr nell’aula bunker di Rebibbia, alla III Corte d’Appello di Roma in cui compaiono 43 imputati. In primo grado Carminati e Buzzi sono stati condannati rispettivamente a ...