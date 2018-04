Roma | morta a 49 anni di aneurisma | per i medici aveva un banale mal di schiena

Daniela - 49 anni - morta di aneurisma a Romadopo una lunga agonia : per i medici si trattava di mal di schiena : È morta dopo una lunga agonia, tra atroci sofferenze, per un aneurisma addominale che i medici avevano scambiato per lombosciatalgia, poco più di un banale mal di schiena. Daniela...

Roma - mamma morta da 14 anni - il figlio incassa la sua pensione : Non ha perso una sola mensilità. Per quattordici anni si è presentato, puntuale, allo sportello dell'ufficio postale vicino casa, in via di Grottarossa, a Roma Nord, e ha riscosso la pensione della ...

Addio Isabella Biagini - è morta l’attrice e showgirl Romana : È morta a Roma sabato 14 aprile l’attrice, show girl e imitatrice Isabella Biagini. Aveva 74 anni. Malata da tempo, era ricoverata in un hospice della capitale. Nata nel 1943 a Roma, il vero nome era Concetta Biagini, aveva esordito nel 1955 con una piccola parte nel film Le amiche di Michelangelo Antonioni. Poi il passaggio alla tv, con ruoli comici e da svampita in tanti varietà degli anni Sessanta e Settanta e la partecipazioni a ...

Roma - anziana trovata morta in casa : il cadavere era lì da 15 giorni : Macabra scoperta ieri notte in uno stabile di via Nicolò Tommaseo, nella parte alta di Trastevere. Un condomino ha sentito un cattivo odore provenire da un appartamento e ha chiamato i soccorsi. ...

Roma - ladro restauratore immortalato mentre ruba dipinto in chiesa. Il sacro cuore di Gesù recuperato dai carabinieri : Sentendosi ormai scoperto, si è presentato spontaneamente ai carabinieri il restauratore Romano denunciato per il furto del “sacro cuore del Gesù” avvenuto la settimana scorsa nella Chiesa Nuova, al centro di Roma. L’uomo si è recato alla stazione dei carabinieri San Pietro, consegnando la tela e assumendosi la responsabilità del furto. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia San Pietro in collaborazione con quelli del ...

Massa. Romagnano : morta Enrica Barani - in fin di vita Carmine Rifulli : Nell’incidente di stamani Massa è morta Enrica Barani, 74 anni di Empoli. Carmine Rifulli, 81 anni del luogo, invece è in

Roma : Incidente mortale - deceduto un 21enne : Giovane finisce con la propria vettura contro un albero, deceduto 21enne Roma – E’ accaduto questa mattina poco dopo le 5 in via Massa San Giuliano 226, nella zona di Castelverde. Si tratta purtroppo di un Incidente mortale. Un ragazzo di 21 anni dopo aver perso il controllo dell’auto di cui era alla guida, una Fiat 500, e’ finito contro un albero. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del VI Gruppo ...

Roma - frontale tra due auto : morta una donna : Grave incidente nella serata di Pasqua. Ieri sera, alle ore 21 circa, in via di Marco Simone, tra Roma e Guidonia, una donna è morta e due persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due ...

È morta Maretta Scoca - giudice di Forum/ Dopo la polemica sugli attori - l’avvocato Romano ci dice addio : È morta Maretta Scoca, Forum: Dopo la polemica sugli attori che interpretano dei ruoli nella trasmissione, l’avvocato romano ci dice addio; carriera e attività politica.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Roma - carabiniere ubriaco causa incidente mortale Video : Un tragico schianto. Un carabiniere di 59 anni di cui sono state diffuse soltanto le iniziali, A.F, è stato arrestato dopo aver causato un incidente stradale mortale [Video]. Sotto l'effetto di bevande alcoliche avrebbe guidato la sua Ford C Max contRomano sul Grande Raccondo Anulare di Roma, schiantandosi contro un'altra auto e provocando la morte del conducente di quest'ultima, Giuseppe Petraroli di 35 anni, originario della provincia di ...