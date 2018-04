Roma | il Quadraro e quel rastrellamento dimenticato del 1944 “Mio padre? Lo portarono

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 aprile 2018)lo del, del 17 aprile del, è stato unparagonabile in termini di numeri alo del ghetto didi pochi mesi prima, il 16 ottobre 1943. Eppure dell’operazione Balena – lamentano gli abitanti di quest’area nel sud-est della Capitale – i libri di storia non ne parlano. Anche qui,giorno, oltre mille uomini – tutti i maschi tra i 16 e i 55 anni – vennero portati via, fino in Germania ai lavori forzati. Non tutti tornarono: qualcuno finì nei campi di concentramento, altri morirono di stenti. “Quiresisteva”, racconta al Fatto.it Daniele Miglio, usando le parole del suo monologo per lo spettacolo teatrale Nido di vespe. “Chi unendosi alle Brigate Partigiane che in via Tuscolana, all’aeroporto di Centocelle, in via Prenestina mettevano i chiodi per le strade per fermare i camion dei tedeschi che andavano a rifornire i ...