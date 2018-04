Roma | il murale col boss dello spaccio che nessuno rimuove – L’istantanea di Caporale

Roma - sull’immobile comunale il murale dedicato al boss ucciso : “Sei il nostro angelo”. In 5 anni nessuno lo ha rimosso : “Serafino sei il nostro angelo”. La gigantografia del boss ucciso campeggia da 5 anni sul muro all’R9 di Tor Bella Monaca, senza che nessuno si sia scomodato per rimuoverlo. O che almeno ci abbia provato. Un immobile di proprietà del comune di Roma come gran parte dei complessi di edilizia popolari situati nella borgata di Roma est, tutti marchiati dalla sigla “R”. Il 2 febbraio 2013, quando Serafino Cordaro venne crivellato di colpi nella ...

Roma - nuovo murales vicino il Quirinale : Berlusconi - Salvini e Di Maio come i 'Bari' di Caravaggio : I 'Bari' di Caravaggio 'trasfigurati' dalle consultazioni al Quirinale. Potere della street art. La famosa opera del pittore lombardo è stata riletta in chiave attuale, con i ritratti di Silvio ...

Roma - cancellato il murale di 'San Totti' : Due giorni fa la città di Roma si è svegliata con una sorpresa in Vicolo Savelli tra Campo de' Fiori e Piazza Navona: un murale raffigurante Francesco Totti nelle vesti di San Francesco d'Assisi con tanto di saio, pallone, aureola, colombe sulle mani e un "San Francesco da Roma" sulla cinta che lascia davvero poco spazio a interpretazioni. L'amore della capitale per l'ex capitano giallorosso non ha confini e proprio per questo lo street artist ...

Roma - dopo il bacio Di Maio-Salvini il murale con la Meloni e un bimbo nero. Ma la leader FdI apprezza : Nella mia esperienza politica mi è capitato spesso di ricevere scritte offensive, ma questo murales non lo è affatto, anzi lo considero davvero una bella opera d'arte. Da mamma e da militante, non mi ...

Roma - i murales se ne vanno ma le voragini restano : Sono veramente indignato nel vedere che a Roma sono così rapidi nel cancellare uno splendido murales dove si vedeva Luigi Di Maio baciare Matteo Salvini e Giorgia Meloni tenere in braccio un bimbo di colore. Come tutti sapete a Roma si aprono le voragini e le auto ci finiscono dentro. Ricordo che nel 2014 scrissi all’ex sindaco Ignazio Marino sottolineando i disagi che le buche possono provocare alle persone disabili che usano la ...

Roma - Totti diventa San Francesco : in centro spunta il murale di Tvboy : Dopo il murale che raffigura il bacio tra Salvini e Di Maio e quello con Giorgia Meloni che tiene in braccio un bimbo africano, nel centro di Roma , a Vicolo Savelli, spunta anche un murale dedicato a ...

Roma – rimosso murales su Francesco Totti. Tvboy: ex capitano diventa San Francesco da Roma

Roma - il murales del bacio tra Di Maio e Salvini. E la Meloni prende in braccio una bimba di colore (FOTO) : Luigi di Maio bacia Matteo Salvini e Giorgia Meloni con in braccio una bambina di colore. Sono due murales comparsi nel centro di Roma questa mattina, entrambi firmati dalla tag di Tvboy, artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop. Il murales del leader M5s e del segretario leghista ricorda quello di Berlino che raffigura il bacio socialista tra Leonid Breznev ed Eric Honecker e si ispira alla celebre foto del bacio ...

