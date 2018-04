Roma | gli attori sulla scena che leggono l’Inferno di Dante? I senzatetto “Chi meglio di

Champions League : la Roma e Monchi vogliono la finale - : L'esperienza è la madre di tutta la scienza ". Il dirigente spagnolo ha poi aggiunto: " Noi ora abbiamo accumulato una esperienza importante. Io sono ambizioso, ma credo che se all'inizio della ...

Aspettando Liverpool-Roma - gli affari di James Pallotta e la Capitale : Quando nel 2011 James Pallotta ha acquistato la Roma, molti tifosi giallorossi , e non solo, hanno pensato di trovarsi di fronte a un americano, a digiuno di strategie pallonare, che volesse sbarcare ...

Liverpool-Roma - Kolarov : 'Non siamo qui per caso - voglio la Coppa' : Uno dei giocatori più esperti e con più carisma della Roma di Eusebio Di Francesco. E che, soprattutto, già conosce il calcio inglese per aver giocato nel Manchester City per ben sette stagioni, prima ...

Roma - Di Francesco : 'Vogliamo Kiev. Sarà fondamentale essere più squadra del Liverpool' : Il grande giorno sta arrivando. Mancano 24 ore a Liverpool-Roma ed Eusebio Di Francesco prova a raggruppare le idee per affrontare la partita più importante del club in campo internazionale da 34 anni ...

Roma - Di Francesco : "Vogliamo la finale di Kiev" : "Solo stare qui ad Anfield ti fa già immaginare l'atmosfera di domani sera: l'ambiente, il contesto, sarà bellissimo. Con il tifoso subito dietro la panchina, un aspetto di cui noi non siamo abituati".

Champions - primi tifosi Romanisti a Liverpool : biglietti a 800 euro dai bagarini : primi arrivi di tifosi romanisti a Liverpool. I sostenitori giallorossi sono stati accolti da una temperatura invernale, 8 gradi, certo molto diversa da quella lasciata alla partenza dalla Capitale. ...

Da Roma l’ultima speranza per salvare Alfie : l’Italia gli concede la cittadinanza : Da Roma l’ultima speranza per salvare Alfie:l’Italia gli concede la cittadinanza Alfano e Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie: così il governo auspica che l`essere cittadino italiano permetta, al bambino, l`immediato trasferimento in Italia. In Inghilterra il destino del piccolo, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, è segnato. Continua a leggere

Imma Battaglia : “Una campagna anti-omofobia in tutta Roma” : Aggressione omofoba a Roma; Imma Battaglia: “Responsabilità dell’amministrazione Raggi. La sindaca sproni Di Maio a proporre una legge contro l’omofobia. Il Paese è diviso tra questi duellanti di quarta generazione, senza idee, completamente presi da se stessi, non hanno mai un momento per denunciare l’omofobia” Imma Battaglia, attivista per i diritti Lgbt, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, ...

Roma - Qatar Airways nuovo sponsor : sulle maglie già in Champions contro il Liverpool : Il Club giallorosso è tra i più conosciuti al mondo e uno dei più vincenti; la nostra comune ambizione per l'innovazione e l'eccellenza ha reso molto semplice la chiusura di questo accordo. Come ...

