Roma | contro il Liverpool in campo con il nuovo sponsor sulla divisa

Mafia - Roma terra d’incontro di professionisti e boss : il contagio criminale della Capitale che sfrutta anche i social : Una Mafia dei colletti bianchi, in cui “broker”, “facilitatori” e professionisti della finanza e del diritto si mettono al servizio del tessuto delinquenziale a Roma. O addirittura scendono in campo in prima persona. È uno dei “salti di qualità” che la criminalità sta compiendo in questi ultimi anni nella Capitale d’Italia. Un percorso che sta seguendo il modello mai abbandonato dalla Banda della Magliana. Un “sistema multilivello”, che continua ...

Corteo 25 aprile a Roma : scontro Palestinesi-Israele/ “In piazza con le kefieh” : Ebrei “ora l’Anpi li escluda” : 25 aprile, Corteo unitario a Roma a rischio? scontro Palestinesi-Israele: "in piazza con bandiere e kefieh, vogliamo Palestina libera". Ebrei, "l'Anpi li escluda dalla manifestazione"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:14:00 GMT)

Trasporti - a Roma metà delle multe e il doppio dei controllori di Milano : Il doppio dei controllori in servizio, per ottenere un terzo delle multe in meno. È questo lo strano caso di Roma dove ci sono oltre 320 controllori dell'Atac, su bus, tram e metro,...

Champions League - Roma ascolta Pallotta : “Contro il Liverpool ce la giochiamo” : Champions League, Roma ascolta Pallotta: “Contro il Liverpool ce la giochiamo” Champions League, Roma ascolta Pallotta: “Contro il Liverpool ce la giochiamo” Continua a leggere

Roma - Dzeko : 'Contro il Liverpool ci giochiamo tutto' : 'Contro il Liverpool saranno le partite più importanti della stagione. In 180' possiamo raggiungere la finale che tutti sogniamo, ma non sarà facile: il Liverpool è una squadra forte e con un ...

Snai : Liverpool favorito nella semifinale contro la Roma : Liverpool nettamente favorito domani sera nella semifinale di andata ad Anfield Road contro la Roma. La vittoria della squadra di Jurgen Klopp – stando ai quotisti Snai – è data a 1,55, il pareggio 4,50, mentre il blitz della Roma viaggia già a 6,00. Le distanze, però, si riducono nelle quote secche sull’accesso alla finale, dove gli inglesi sono ancora favoriti, a 1,45, ma la Roma è più vicina, a 2,75. In più i giallorossi ...

Roma - Qatar Airways nuovo sponsor : sulle maglie già in Champions contro il Liverpool : Il Club giallorosso è tra i più conosciuti al mondo e uno dei più vincenti; la nostra comune ambizione per l'innovazione e l'eccellenza ha reso molto semplice la chiusura di questo accordo. Come ...

Roma : Controlli in areoporto - due denunciati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto servizio di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno denunciato due passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di una cittadina polacca di 23 anni e un argentino di 53 anni. Sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli ...

“Ci siamo riusciti”. Cuore artificiale - la bimba è salva. L’incredibile intervento a Roma. Questo oggetto minuscolo - grande come una pila stilo - le ha permesso di sopravvivere contro ogni pronostico. Una stupenda storia italiana : Un intervento che ha del miracoloso, il secondo al mondo dopo quello del 2012 condotto sempre all’ospedale della Santa Sede. L’impianto di un mini-Cuore artificiale, piccolo come una batteria stilo, che ha salvato la vita di una bimba di 3 anni ricoverata al Bambin Gesù, l’ospedale pediatrico di Roma. A eseguire l’intervento è stata l’équipe del cardiochirurgo Antonio Amodeo lo scorso 2 febbraio. Le ...

Appena scarcerato - aizza il cane contro i turisti per rapirli. Due arresti a Roma : Uno dei due distraeva i malcapitati chiedendo loro una sigaretta, il complice passava all'azione impossessandosi con violenza di oggetti preziosi, il cane di grossa taglia spaventava le persone rapinate impedendo la loro reazione. Era una tecnica ormai consolidata quella adottata dai due malviventi, di origine egiziana, tratti in arresto in serata dalle pattuglie dei commissariati Viminale e Fidene nella zona della Stazione Termini a Roma. ...

Roma - Fazio : 'La storia comincia contro il Liverpool. E su Salah...' : Il calcio non è la cosa più importante del mondo, ma può essere la cosa più bella del mondo. Argentina, Spagna e Italia, in questo senso, sono molto simili. È anche per questo motivo che, dopo ...

Roma - in moto da Ponte Milvio a piazza Venezia contro le buche. Alemanno : “Strade all’Anas. Campidoglio incapace” : In sella alle moto indossando una maglia con sopra lo slogan ‘#bastabuche‘. Questa è la protesta motociclistica organizzato dal comitato ‘2ruotexRoma‘ promosso dal Movimento Nazionale per la Sovranità che si è tenuta oggi nelle strade della Capitale in occasione del Natale di Roma. L'articolo Roma, in moto da Ponte Milvio a piazza Venezia contro le buche. Alemanno: “Strade all’Anas. Campidoglio ...

Diretta/ Spal Roma - risultato live 0-3 - info streaming video e tv : Roma in pieno controllo del match : Diretta Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A che apre la 34giornata.

La Roma è SCHICK - l’attaccante può essere l’arma in più : dominio contro la Spal - scatto per il terzo posto [FOTO e VIDEO] : 1/19 LaPresse ...