Roma | Chiuso ponte Osa | residenti nel fiume

Roma - chiuso il Festival delle Scienze 2018 : Roma, chiuso il Festival delle Scienze 2018 – Si chiude con 51 mila presenze la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze di Roma (25mila in quattro giorni l’anno scorso), che quest’anno ha esteso la sua durata a sette giorni, dal 16 al 22 aprile. Nell’arco di una settimana 18mila studenti hanno letteralmente invaso l’Auditorium, 11 mila visitatori sono andati al Bioparco e 6 mila nelle Biblioteche Romane. E non ...

Roma : Venerdì chiuso svincolo Pontina del GRA : Roma – Per consentire le operazioni di allestimento del circuito della settima tappa del campionato di Formula E saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo Pontina del GRA. Lo comunica Anas. Ll Gran Premio si svolgerà nel fine settimana sulle strade del quartiere Eur di Roma. Lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro, per i veicoli provenienti da entrambe le carreggiate, dalle 6.30 ...

Roma : Chiuso un ‘Drugstore’ della droga - 6 arresti : Roma – Un bazar di sostanze stupefacenti, con tanto di orario continuato di apertura. E’ quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro. I militari, supportati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari. Tale ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura. Riguarda 6 ...

Roma : Chiuso ristorante a Piazza Vittorio per blatte : Roma – Più di 300.000 euro di evasione e un ristorante Chiuso per gravi carenze igienico – sanitarie. Questo è il risultato di una serie di accertamenti effettuati ieri mattina dalla Task Force del Comando Generale a Piazza Vittorio. Gli agenti, durante le verifiche svolte con personale della ASL, si sono trovati di fronte ad una grande quantità di blatte e scarafaggi. Presenti sia sui pavimenti delle cucine, che all’interno dei ...

Roma Nord : A1 - svincolo Settebagni chiuso domani notte : Si consiglia di proseguire sulla SS4 Salaria e seguire le indicazioni per il Gra – Roma – Sulla A1 Milano-Napoli/Diramazione Roma Nord sara’ chiusa l’entrata dello svincolo di... L'articolo Roma Nord: A1, svincolo Settebagni chiuso domani notte proviene da Roma Daily News.

Incidente stradale/ A1 - Roma-Orte : tir con bombole si ribalta : tratto chiuso e 2 feriti (oggi 19 marzo 2018) : Incidente stradale, oggi 19 marzo 2018: sulla Roma-Orte, autostrada A1, tir con bombole si ribalta su un lato: due feriti. Stessa sorte ad un camion sulla Catania-Siracusa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:09:00 GMT)

