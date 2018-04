Roma | ' All' Ama pronte 130 assunzioni' | la tela di Raggi con i sindacati

Salah-Dzeko - ne resterà solo uno. Uniti dalla Roma - divisi dalla Champions. Notte da leoni a Anfield : ... ma visto che le scarpette da ballo calzano bene e la musica sembra essere quella giusta, si starà in pista fino alla fine, scrivono Boldrini e Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport' . A pensarci ...

Aspettando Liverpool-Roma - gli affari di James Pallotta e la Capitale : Quando nel 2011 James Pallotta ha acquistato la Roma, molti tifosi giallorossi , e non solo, hanno pensato di trovarsi di fronte a un americano, a digiuno di strategie pallonare, che volesse sbarcare ...

Tariffe telefoniche e il 5% alle elezioni : Momo Salah - l'uomo che spaventa la Roma : [cn_read_more title="Napoli ha ricominciato a sognare" url="https://www.vanityfair.it/sport/calcio/2018/04/23/e-se-il-napoli-vincesse-lo-scudetto-davvero"] Momo Salah . Continuiamo a chiacchierare». ...

Tariffe telefoniche e il 5% alle elezioni : Momo Salah - l’uomo che spaventa la Roma : «Ora ti saluto. Anzi no, ha segnato Momo Salah. Continuiamo a chiacchierare». Un po’ come Massimo Lopez nell’indimenticabile spot della Sip, in Egitto le telefonate si allungano grazie ai gol del bomber del Liverpool. La Vodafone ha infatti lanciato una clamorosa promozione per i suoi clienti nel paese nordafricano, che regala 11 minuti di chiamate a ogni rete del fuoriclasse. Che quest’anno ne ha già realizzate 41 e adesso, nella semifinale di ...

Liverpool-Roma - i giallorossi rendono omaggio alle vittime di Hillsborough : Una delegazione della Roma, guidata dal capitano Daniele De Rossi e da Francesco Totti, ha reso oggi pomeriggio omaggio alle vittime di Hillsborough, la tragedia del 15 aprile 1989 che provocò la ...

Spalletti : “Champions? Per Roma e Lazio vantaggio in classifica” : ”La Roma e la Lazio hanno un vantaggio,hanno un punto in più in classifica, che è tanta roba visto che mancano poche partite alla fine”. Lo dice il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, parlando della volata per un posto nella prossima Champions League che vede i nerazzurri con le due Romane in corsa. L’Inter sarà impegnata nella prossima sfida contro la Juventus prima in classifica e in corsa per lo scudetto: ”Ma ...

Spalletti : “Liverpool-Roma? La guarderò - c’è da imparare” : “Liverpool-Roma? La guarderò perché c’è da imparare. La Roma ha fatto dei risultati straordinari in Champions. Merito della società, dell’allenatore e molto più dei giocatori ai quali sono molto affezionato”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, al termine dell’incontro tra gli arbitri della Can A e i dirigenti, gli allenatori e i calciatori della Serie A a Roma. (AdnKronos) L'articolo ...

Liverpool-Roma - Di Francesco : 'Sì - possiamo vincere la Champions. Ballottaggio Under-Schick' : Le garanzie di una rosa profonda in tutti i ruoli hanno permesso alla Roma di arrivare allo scontro con il Liverpool facendo riposare tanti titolari e al tempo stesso tenendo alto il morale dopo il ...

Liverpool-Roma - Di Francesco c'è : 'Giocheremo alla pari' : 'Il Liverpool ha la possibilità di giocare in casa, ma noi avremo la forza di giocare insieme con loro. Sarà fondamentale essere più squadra, sappiamo che giochiamo con una squadra diversa rispetto il ...

Roma - Di Francesco : 'Giocheremo alla pari con il Liverpool per poter competere' : 'Il Liverpool ha la possibilità di giocare in casa, ma noi avremo la forza di giocare insieme con loro. Sarà fondamentale essere più squadra, sappiamo che giochiamo con una squadra diversa rispetto il ...

Corte Ue - Coldiretti : “Ok alla piadina Romagnola in Canada e Giappone” : Siamo di fronte ad una evidente contraddizione con la Corte Ue che impedisce la produzione della piadina Igp fuori dalla Romagna dopo che l’Unione Europea ha firmato accordi di libero scambio che non prevedono per lo stesso prodotto alcuna tutela, dal Canada al Giappone. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla sentenza del Tribunale Ue che, respingendo il ricorso di una azienda italiana, ha chiarito che la “piadina romagnola Igp”, ...

Pallotta : “Liverpool forte ma Roma non è da meno” : “Tutti pensano che il Liverpool sia più forte della Roma, soprattutto per i successi sul Manchester City che quest’anno ha vinto la Premier ed è fortissimo, non mi preoccupa alcuna squadra, ce la giochiamo”. Sono le parole del presidente della Roma, James Pallotta, alla vigilia della semifinale Champions contro il Liverpool. “Se giochiamo come contro Barcellona e Chelsea possiamo battere chiunque -prosegue il presidente ...

Liverpool-Roma - semifinale andata Champions League 2018 : i giallorossi cercano l’impresa ad Anfield. Si vuol cambiare la storia! : “Yes we can”. Era lo slogan di qualcuno in politica ma, visto l’avversario, se lo starà ripetendo nel cuore e nel cervello ogni giocatore della Roma. Domani sera alle ore 20.45, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco si esibirà nel celebre palcoscenico di Anfield. L’urlo dei tifosi del Liverpool sarà assordante ma i giallorossi non dovranno lasciarsi condizionare dal loro canto incessante e dalla ...

Concorso ippico Roma - cronistoria di una febbre da cavallo : Nell’aprile del 2015 fa Vittorio Emiliani ed io rendiamo pubblico un appello in cui si chiede di trasferire in altra sede il Concorso ippico, che bloccava per due mesi – fra allestimento, gare e disallestimento – non solo la splendida piazza di Siena, danneggiando fra l’altro la pregiata vegetazione della Piazza, ma anche una vasta zona circostante, chiusa ai Romani ed ai turisti di tutto il mondo e trasformata in uno squallido suk ...