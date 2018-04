romadailynews

: Roma: affiggeva materiale pubblicitario abusivamente. Fermato 26enne: Un ragazzo italiano… - romadailynews : Roma: affiggeva materiale pubblicitario abusivamente. Fermato 26enne: Un ragazzo italiano… -

(Di martedì 24 aprile 2018): 300 cartelli relativi a trasporto e facchinaggio sequestrati dal Pics– Un ragazzo italiano di 26 è statoin zona Montagnola, a. Ilera alle presse con affissione di diverso, imbrattando e rovinando un altro quartiere della Capitale. Il Pics, Pronto intervento centro storico della Polizia Locale, ha sequestrato circa 300 cartelli pubblicitari relativi al servizio di trasporto e facchinaggio.: indagini in corso per risalire al committente Il ragazzo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia locale per ottenere ulteriori informazioni in merito all’attività svolta. Gli è stato redatto un verbale per affissione abusiva. Indagini sono in corso per risalire al committente. Il quale pare adeschi via internet personale adibito a tale scopo. Remunerandolo previo servizio fotografico che attesti l’avvenuta ...