Roma | ad Anfield la prima notte per inseguire un sogno

Ci sono cose che non cambiano con gli anni, come gli ingredienti di quella cucina paesana, poveri e semplici a tal punto da renderla unica. Anfield Road non è uno stadio qualunque e l'atmosfera nella tana del #Liverpool è rimasta più o meno uguale, nonostante l'impianto sia stato adeguato ai moderni standard architettonici e di sicurezza. Oggi sono rimasti davvero in pochi gli stadi dove il calcio si respira a pieni polmoni ed ...

Roma - ad Anfield una notte da squadra per sognare la finale : dal nostro inviato LIVERPOOL - Dzeko passeggia sul prato di Anfield . Il centravanti è il simbolo della Roma in Champions . Edin, dopo aver detto no al Chelsea a fine gennaio, ha spinto i compagni ...

Liverpool-Roma - semifinale andata Champions League 2018 : i giallorossi cercano l’impresa ad Anfield. Si vuol cambiare la storia! : “Yes we can”. Era lo slogan di qualcuno in politica ma, visto l’avversario, se lo starà ripetendo nel cuore e nel cervello ogni giocatore della Roma. Domani sera alle ore 20.45, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco si esibirà nel celebre palcoscenico di Anfield. L’urlo dei tifosi del Liverpool sarà assordante ma i giallorossi non dovranno lasciarsi condizionare dal loro canto incessante e dalla ...

Roma - una maturità da grande : la risposta migliore prima di Anfield : Roma - Aggirata senza troppi patemi d'animo la trappola Spal , la Roma può finalmente concentrarsi sulla semifinale di andata contro il Liverpool , arbitrerà il tedesco Brych, . E può farlo con una ...