Rivedendo il video mi sono sentito una nullità Non chiamatemi bullo Ora ricevo

(Di martedì 24 aprile 2018) Iniziano a fioccare provvedimenti per i 6 studenti bulli dell'ITC "Francesco Carrara" di Lucca che hanno offeso e minacciato in classe il professore di italiano e storia. Tre saranno bocciati, due rientreranno a scuola a fine maggio e uno tra 15 giorni, sostenendo le prove di fine anno in maniera regolare.Nella puntata de Le Iene di domenica, l'inviato Andrea Agresti ha intervistato uno dei colpevoli. A riportare significativi stralci dell'intervista è Il Tirreno.Quando ho visto ilmiuna nullità. Avevo l'aria di chi vuole fare il, ma ionon lo.Un colloquio di un paio di minuti, quello consumatosi davanti alle telecamere di Italia 1, nel quale il giovane è sembrato pentito e vittima di influenze da branco.Mi dicevano "dai, fai casino, tanto verrai bocciato". Mi incitavano ad andare avanti ... Ho sbagliato scuola. Ho chiesto di ...