Ritardo volo Comiso Roma | per Ryanair nessun rimborso agli utenti

Ritardo di 7 ore del volo Comiso Roma : EasyRimborso, azienda italiana leader nei risarcimenti da disagi aerei si schiera a fianco di quanti hanno subito il disagio il 22 aprile scorso

Il volo Ryanair è in Ritardo - l’amministratore delegato O’Leary offre da bere a tutti : “Ma solo un drink a testa…” : Sorpresa per i passeggeri del volo Ryanair da Liverpool a Dublino, di sabato 14 aprile. L’amministratore delegato Micheal O’Leary si trovava a bordo, per tornare verso casa. Saputo del ritardo si è messo all’interfono e ha deciso di offrire da bere a tutti: “Ma al massimo un drink a testa, non due…” ha detto scherzando L'articolo Il volo Ryanair è in ritardo, l’amministratore delegato O’Leary offre ...

Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire un padre e un figlio per il Ritardo di un volo : Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire padre e figlio per un volo, il Bergamo - Brindisi cancellato lo scorso 14 settembre nell'ambito dei tagli decisi dalla compagnia low cost in quel periodo. Ne dà notizia l'associazione Codici Lecce secondo cui il Giudice ha riconosciuto l'indennizzo contrattuale, i danni supplementari e il rimborso delle spese. "Si tratta - riferisce Codici in una nota - della prima sentenza ...

Un volo su due in Europa a rischio Ritardo per un guasto al sistema di controllo : Un volo su due in Europa a rischio ritardo per un guasto al sistema di controllo Un volo su due in Europa a rischio ritardo per un guasto al sistema di controllo Continua a leggere

Venezia : in Ritardo per il volo - per prendere l’aereo scavalca i controlli e invade la pista : Un uomo è stato immortalato in un video mentre invade la pista dello scalo “Marco Polo” di Venezia nel tentativo di imbarcarsi all’ultimo minuto su un volo per la Sicilia.Continua a leggere