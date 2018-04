Ritardo di 7 ore del volo Comiso Roma

Android 8 Oreo per Galaxy A5 2017 - in Ritardo per Galaxy S7/S7 Edge : L’aggiornamento ad Android 8 Oreo per gli smartphone Samsung è un terno al lotto con gli utenti che attendono da tempo che i propri device siano aggiornati. Tra questi ci sono i top di gamma del 2016, il Galaxy S7 ed S7 Edge, che, dopo un falso allarme, dovranno ancora attendere l’update. Attesa finita, invece, per il Samsung Galaxy A5 2017, almeno in Russia. Android 8 Oreo su Galaxy A5 2017 Un utente di XDA Developers ha pubblicato ...

Il volo Ryanair è in Ritardo - l’amministratore delegato O’Leary offre da bere a tutti : “Ma solo un drink a testa…” : Sorpresa per i passeggeri del volo Ryanair da Liverpool a Dublino, di sabato 14 aprile. L’amministratore delegato Micheal O’Leary si trovava a bordo, per tornare verso casa. Saputo del ritardo si è messo all’interfono e ha deciso di offrire da bere a tutti: “Ma al massimo un drink a testa, non due…” ha detto scherzando L'articolo Il volo Ryanair è in ritardo, l’amministratore delegato O’Leary offre ...

In Ritardo il Samsung Galaxy S7 sull’aggiornamento Oreo : slitta la data in Europa : Ci sono delle novità importanti da prendere in esame oggi in Europa per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge, soprattutto per quanto riguarda la questione inerente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo avervi riportato praticamente in tempo reale quanto affermato da un operatore canadese, il quale a conti fatti ci ha posto la scadenza entro il mese di maggio, oggi tocca prendere come punto di ...

Torino - professore atterrato a pugni dal padre di un alunno : il ragazzo era stato rimproverato per il Ritardo : Lo hanno preso a pugni, nel cortile della scuola, perché si era permesso di rimproverare uno studente in ritardo. Ancora un insegnante aggredito, questa volta a Torino, all'istituto...

Professore aggredito a scuola dopo la punizione a uno studente arrivato in Ritardo : aggredito a pugni e calci sulla scalinata della scuola. È successo a un Professore questa mattina all'istituto commerciale Russel-Moro di Torino. A malmenarlo due amici del padre, accorsi con il ...

Guasto alla linea elettrica : treni Napoli-Roma con due ore di Ritardo : Disagi per i collegamenti sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Dal primo pomeriggio un problema alla linea elettrica sta causando rallentamenti al traffico ferroviario. Il Guasto si...

5 ore di Ritardo per Treno della memoria : ANSA, - MILANO, 22 MAR - E' partito intorno alle 18.30 dalla stazione Centrale di Milano, con circa 5 ore di ritardo, il Treno della memoria diretto ad Auschwitz con a bordo circa 750 persone, tra cui ...

Voto nel caos a Palermo - alcuni seggi aprono con 2 ore di Ritardo. Protesta il leader di Leu Pietro Grasso : "Inaccettabile" : caos a Palermo dove alcuni seggi elettorali hanno aperto anche con due ore di ritardo. A causa di errori nella stampa delle schede in più di 200 sezioni si è dovuto procedere con la ristampa e con una nuova distribuzione: molti cittadini sono stati invitati a tornare a votare più tardi. Alle 7.50 nei seggi della scuola Ignazio Buttitta, in via Cimabue a Palermo, le schede non erano ancora arrivate.Protesta il leader di ...

Elezioni 2018 - a Palermo seggi aperti in Ritardo per errore schede - : Lo sbaglio, per un problema nella perimetrazione dei collegi, aveva portato alla ristampa di circa 200mila schede nella notte. La Prefettura, poco dopo le 8, ha informato: "Sono state tutte ...

Formula 1 - neve a Montmelò : terza giornata iniziata con 3 ore di Ritardo : È iniziata solo alle 12 la sessione odierna dei test che la Formula 1 sta svolgendo sul circuito del Montmelò. La terza giornata di prove è partita con tre ore di ritardo a causa della neve caduta fin ...

“Sei in Ritardo - niente visita”. L’assurdo rifiuto del medico - poi la tragedia : la bambina - soli 5 anni - arriva con la mamma all’appuntamento. Ma la dottoressa - impassibile - la rimanda a casa. La storia - purtroppo - è finita così : Un appuntamento al quale era arrivata in ritardo, troppo per la dottoressa che si era imposta un rigida regola: se un paziente arriva oltre dieci minuti dopo l’orario previsto, non sarà visitato. Una norma che il medico ha deciso di far valere anche nei confronti di una giovanissima paziente di soli cinque anni, rispedita a casa perché non abbastanza puntuale. Poco dopo, però, ecco che la piccola ha iniziato improvvisamente a ...

