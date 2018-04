Rimodulazioni Vodafone fino a 1 49 euro | le cause dell’aumento

Pessimi risvolti sulle Rimodulazioni Vodafone : anticipazioni sui piani coinvolti da maggio : Arrivano ancora una volta notizie poco incoraggianti sul fronte delle rimodulazioni Vodafone. Nonostante le perplessità di enti terzi, come nel caso di AGCOM stando alle news riportate sulle nostre pagine pochi giorni fa, la compagnia telefonica sembra intenzionata ad andare fino in fondo con gli aumenti dei propri piani. Dopo aver pubblicato delle note ufficiali all'interno del sito ufficiale, oggi 23 aprile possiamo prendere in esame le ...

Non digeriti gli aumenti delle Rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e 3 Italia : l’AGCM non ci sta : Le più recenti rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e 3 Italia proprio non sono andate giù all'AGCM. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è andato a conferma dei provvedimenti di natura cautelare intrapresi con impellenza lo scorso 21 marzo, andando a controbattere il presunto accordo intrecciato tra i vari operatori nazionali in merito al ritorno alla fatturazione su base mensile, che aveva comportato l'applicazione, da parte degli ...

Più salate le Rimodulazioni Vodafone del 10 giugno : fino a 3 euro in più su SIM dati : Tira ancora aria di tempesta per quel che riguarda la rimodulazioni Vodafone: se da un lato le buone notizie non sono affatto mancate (vedi l'abolizione degli aumenti dell'8.6% inizialmente previsti per il passaggio dalle 13 alle 12 mensilità attraverso il calcolo della fatturazione su base mensile, e non a più a 28 giorni, e la gratuità dell'hotspot, di cui qui gli ultimi dettagli), dall'altro ci vediamo costretti a portare alla vostra ...

Buone notizie sulle Rimodulazioni Vodafone oggi 1 aprile : recedere ora è più semplice : Ci sono ottime notizie per tutti coloro che stanno valutando le rimodulazioni Vodafone. Dopo aver fatto il punto della situazione di fine marzo, con l'operatore che al momento risulta essere l'unico intenzionato a non aumentare buona parte delle proprie offerte dell'8,6% per ciascun rinnovo (generando anche il risparmio di una quota su base annuale), oggi 1 aprile c'è un altro aspetto molto interessante da prendere in considerazione e che a mio ...

Bilancio di fine marzo sulle Rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre con fatturazione mensile : Abbiamo vissuto una settimana ricca di novità per quanto concerne le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre, al punto che dopo il nostro ultimo aggiornamento ho deciso di condividere coi nostri lettori il punto della situazione fresco di giornata oggi 30 marzo. Di recente, infatti, AGCOM ha ammonito tutti gli operatori per aver adottato in simbiosi un provvedimento che prevede un incremento per rinnovo pari all'8,6% nell'ambito del passaggio da ...

Rimodulazioni Vodafone - Wind Tre - Tim : che confusione tra mobile e fisso : Le Rimodulazioni Vodafone, Tim e Wind Tre stanno mandando in confusione le persone, anche chi dovrebbe informare. L’Antitrust ha bloccato sul nascere l’aumento di quel famoso 8,6 per cento che le compagnie telefoniche hanno imposto con il passaggio alla fatturazione quadrisettimanale. Per ora le tariffe non subiranno aumenti, almeno quelle mobile, diverso discorso per il fisso. Rimodulazioni Vodafone, Tim, Wind: che confusione Il 7 ...

Rimodulazioni Vodafone : passa a Special 20GB senza aumento dell’8 - 6% : Rimodulazioni Vodafone, come quelle degli altri operatori, azzerate da AGCM. L’Antitrust ha comunicato tramite il suo portale che ogni operatore deve decidere della propria strategia commerciale indipendentemente dagli altri operatori. Secondo le prime indagini di AGCM, per ora ancora in fase istruttoria, “le parti avrebbero comunicato, quasi contestualmente, ai propri clienti che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe ...

Scossone Vodafone : hotspot gratuito e niente Exclusive dopo Rimodulazioni senza aumenti dal 25 marzo? : Ottime notizie per i clienti Vodafone: l'hotspot sarà finalmente gratuito e non inserito nel pacchetto Vodafone Exclusive già a partire dall'imminente 25 marzo? Il tutto, oltre la conferma che il ritorno alla fatturazione mensile al posto di quella ogni 4 settimane non comporterà alcun aumento dell'8,6% sui piani attuali come invece inizialmente comunicato? Come pure raccontato ieri, l'operatore al momento sembrerebbe essere stato il più ...

L’estate degli utenti Vodafone si preannuncia calda - con le nuove Rimodulazioni : Vodafone rompe gli indugi e dopo un periodo di relativa calma annuncia le prime rimodulazioni, relative per il momento alle offerte dati su linea fissa o mobile. Sarà un modo per recuperare dopo la recente delibera dell'Antitrust? L'articolo L’estate degli utenti Vodafone si preannuncia calda, con le nuove rimodulazioni proviene da TuttoAndroid.

Rimodulazioni Vodafone senza aumento dell’8.6%? L’ipotesi prende quota : Appaiono ancora poco chiare le Rimodulazioni Vodafone che dal prossimo 25 marzo consentiranno il passaggio alla fatturazione su base mensile, in merito all'eventuale aumento del costo di ciascun rinnovo (si diceva sarebbe aumentato dell'8.6%, affinché si procedesse allo scalo dalle 13 alle 12 mensilità). L'intervento dell'Antitrust (rivolto chiaramente a tutti gli operatori nazionali, ndr.), di cui vi abbiamo parlato ieri, potrebbe aver ...

Polemiche sulle Rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : Antitrust contro accordi tra operatori : Stiamo per vivere un altro periodo piuttosto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Nessun timore, non ci sono rincari ulteriori in arrivo per il pubblico che ha già dovuto fare i conti con la furbata della fatturazione mensile da parte dei singoli operatori, anche se bisogna tenere da parte il discorso riguardante Vodafone e i possibili rincari che la compagnia telefonica potrebbe ufficializzare a stretto giro. ...

Anticipazioni extra sulle Rimodulazioni Vodafone di giugno e luglio 2018 : i piani esclusi : Da un paio di giorni a questa parte si parla a più riprese delle rimodulazioni Vodafone in arrivo nel corso della prossima stagione estiva. Sono bastate poche segnalazioni, infatti, per far scattare l'allarme e le prime lamentele del pubblico, ma dopo le informazioni preliminari che abbiamo condiviso con voi nella giornata di ieri, oggi 20 marzo è possibile andare un pochino più nello specifico ed esaminare alcuni piani che non dovrebbero essere ...

Vodafone in arrivo Rimodulazioni e gestione del credito non sufficiente per nuove offerte : A breve Vodafone proporrà ai clienti delle nuove rimodulazioni 2018 che riguardano i contratti di telefonia fissa (fibra-ADSL), mobile e una gestione del credito non sufficiente per le nuove offerte sottoscritte.I clienti dello storico operatore rosso Vodafone nelle prossime settimane, noteranno cambiamenti importanti nei loro contratti telefonici, e in peggio.Nuova gestione rinnovo Vodafone 2018 con attivazione di una nuova offerta con credito ...

A breve Rimodulazioni Vodafone Casa e mobile : a partire da 1 - 50€ in più : Nuova ondata di rimodulazioni per i clienti Vodafone a partire dal prossimo mese di giugno. Dopo il ritorno dei rinnovi …