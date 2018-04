RIFORMA PENSIONI Il legame tra Legge Fornero e disoccupazione giovanile ultime notizie

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 - una "non risposta" per gli esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 41 e Quota 100, una "non risposta" per gli esodati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 aprile(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:24:00 GMT)

Pensioni - ultimissime novità oggi 24/4 su RIFORMA Fornero - cumulo e dati Istat Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 24 aprile 2018 vedono allontanarsi le possibilita' di un accordo tra M5S e Lega in merito alla formazione del Governo ed alla possibile contro riforma del sistema previdenziale [Video]. Nel frattempo sul cumulo gratuito dei contributi si registra il via libera definitivo della cassa dei ragionieri, mentre le ultime proiezioni dell'Istat destano preoccupazione in merito alla sostenibilita' del sistema ...

RIFORMA pensioni/ Quota 41 - precoci delusi dal contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Roberto Fico ha ricevuto il mandato dal Presidente Mattarella per cercare di formare un’alleanza di Governo tra Pd e M5s. Il partito di Luigi Di Maio ha anche messo a punto un contratto di Governo per cercare un convergenza, oltre che con i dem, con la Lega. Un contratto che non soddisfa quanti, anche tra i lavoratori precoci, contavano su una messa in discussione della Legge Fornero. Sui gruppi Facebook 41xtutti lavoratori uniti e Lavoratori ...

RIFORMA PENSIONI - riepilogo dei requisiti per il 2018 : Il 2018 è un anno di passaggio per le Pensioni, ultimo del triennio in cui è stato applicato il secondo scatto della speranza di vita. Col 2018 si livellano i requisiti dell’età pensionabile per tutti i lavoratori ai fini della pensione di vecchiaia. Facciamo un breve riepilogo. Tipologia pensione Requisito Generalità dei lavoratori Pensione anticipata donne 41 anni e 10 mesi (2175 contr. sett.) Pensione anticipata uomini 42 anni e 10 ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito pensionistico (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito PENSIONIstico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ L'impegno di Formisano per gli esodati ancora esclusi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. L'impegno di Formisano per gli esodati ancora esclusi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:59:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Cumulo contributivo - le limitazioni per la contribuzione estera (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Cumulo contributivo, le limitazioni per la contribuzione estera. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:12:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Oltre il cumulo contributivo - l'accredito figurativo ex Legge 104 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Oltre il cumulo contributivo, l'accredito figurativo ex Legge 104. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:47:00 GMT)

Nicaragua : Ortega ritira RIFORMA pensioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ L’apertura al confronto di Marco Leonardi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 23 aprile. L’apertura al confronto di Marco Leonardi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Nicaragua : revocata RIFORMA pensioni : 23.41 Il presidente del Nicaragua, Ortega, ha annunciato la revoca della riforma previdenziale, che ha dato il via alla violenta ondata di proteste in cui sono morte almeno 25 persone, tra le quali anche un giornalista che stava facendo una diretta su Facebook. In un incontro con uomini d'affari,l'ex guerrigliero sandinista ha detto che l'istituto previdenziale ha deciso di revocare la riforma che avrebbe aumentato i contributi dei lavoratori ...

Nicaragua - 20 morti per manifestazioni contro RIFORMA pensioni. Cronista ucciso in diretta Facebook : Il video che stava girando Miguel Angel Gahona, riprendendo i danni ad una banca nella cittadina costiera di Bluefields, quando è stato colpito a morte in diretta su Facebook Live. Il video è stato concesso da Canal 6. È salito così a oltre 20 morti in Nicaragua il bilancio delle violente manifestazioni contro la riforma delle pensioni proposta dal presidente Daniel Ortega. Lo riferisce la ong Centro Nicaraguese de los Derechos Humanos ...

Nicaragua - 25 morti in scontri contro RIFORMA pensioni. Ortega : “Trattiamo” : Almeno 25 persone sono morte in Nicaragua durante gli scontri di questa settimana tra polizia e manifestanti che si oppongono alla riforma pensionistica del governo di Daniel Ortega. L’ultimo bilancio delle vittime lo ha fornito il Centro nicaraguense per i diritti umani, che ha parlato anche di 67 feriti, 43 dispersi e di 20 persone arrestate. Il presidente Ortega ha detto che il suo governo è pronto ad avviare negoziati sulla riforma del ...

Almeno 25 morti in Nicaragua nelle proteste contro la RIFORMA delle pensioni. Il presidente Ortega pronto a trattare : Almeno 25 morti, 67 feriti, 43 dispersi e 20 arresti: è il bilancio di cinque giorni di proteste in Nicaragua contro la riforma delle pensioni proposta dal governo del presidente Daniel Ortega, secondo i dati diffusi dal Centro nicaraguense per i diritti umani e dall'Iniziativa dei difensori dei diritti umani. Le due organizzazioni hanno riferito che 17 persone, tra cui un poliziotto, sono morte in scontri violenti a Managua ed in due ...