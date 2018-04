Rifondare il patto educativo per rilanciare il valore della scuola

huffingtonpost

(Di martedì 24 aprile 2018) Finalmente se ne parla. Educazione. Si sta aprendo nel paese un dibattito sulla drammatica emergenza educativa e sul rifiuto da parte di molti ragazzi di ogni principio di autorità. Le immagini dello studente di Lucca che grida contro il suo professore pietrificato, pretendendo un 6 e che addirittura si inginocchi, hanno riproposto uno squarcio su un fenomeno sociale che si sta diffondendo anche amplificato dalla viralità delle immagini che viaggiano sul web con cui si offre un palcoscenico alle "prodezze" di alcuni bulli (in Italia, in una classe su dieci, sono segnalati episodi di violenza verbale o fisica). Ragione per cui sarebbe auspicabile che gli smartphone uscissero definitivamente dalle classi e che anche i genitori partecipassero a meno chat di "autocoscienza" contro i docenti.Sono convinta che la, molto al di là dei suoi demeriti, venga accusata di ...