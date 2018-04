Rifiuti a Napoli | ecco il piano temporaneo per superare la crisi

Napoli - l'oltraggio di via Chiatamone : degrado e Rifiuti alle spalle del lungomare : Clochard, spazzatura, puzza, sporcizia, un panorama violentato. A pochi passi dal lungomare liberato, quello con la vista più bella del mondo, una cartolina stracciata. alle spalle di via Caracciolo, negli angoli più esposti e al tempo stesso più impensabili, una distesa di sporcizia che si espone agli occhi e alle narici dei turisti, ...

De Luca ‘coperto’ di monnezza - a Napoli corteo contro gestione dei Rifiuti : “Si muore - tutto uguale”. Lui replica : Con il lancio simbolico di sacchetti della spazzatura verso l’ingresso della sede della Regione Campania si è conclusa la manifestazione “Stopbiocidio” organizzata dal centro sociale Insurgencia e che ha visto a Napoli la partecipazione di migliaia di cittadini, studenti, attivisti, lavoratori e disoccupati. “Andiamo a riportare alle Istituzioni tutta la spazzatura che ci hanno lasciato – dicono i manifestanti – in questi anni non è ...

Napoli. Trasportava Rifiuti speciali : denunciato e sequestrato autocarro : Gli Agenti dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia municipale di Napoli hanno sorpreso a Posillipo due operai che sversavano sacchi neri colmi

Rifiuti Napoli - Passariello : “Meloni ha visto i video di Fanpage e mi ha detto ‘vai avanti'”. Ma lei smentisce : “E’ falso” : Luciano Passariello dice di avere l’appoggio di Giorgia Meloni nonostante l’inchiesta della Procura di Napoli su presunti illeciti nell’aggiudicazione delle gare d’appalto della società partecipata Sma Campania in cui il consigliere della Regione Campania risulta indagato, ma la leader di Fratelli d’Italia smentisce. “Giorgia Meloni? Ha visto i video e mi ha detto: ‘vai avanti'”, riferisce Passariello ...

Rifiuti e buche - il degrado di Napoli non ha scuse : La strada del Chiatamone, tra il 700 e l'800 era tra le più eleganti di Napoli, luogo di delizie cantato da poeti, musicisti e scrittori. Oggi, a ridosso delle bellezze di via Partenope e del Castel ...

Napoli - inchiesta Rifiuti - confermato sequestro pc e telefono dipendente Sma Chiatto : Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il sequestro del computer e del telefonino di Antonio Chiatto, impiegato della Sma, la società in house della Regione Campania per la tutela dell'...

Napoli - sacchetti di Rifiuti contro De Luca all'inaugurazione del reparto dell'ospedale : Tensione a Pozzuoli, dove un gruppo di una ventina di manifestanti - che apparterrebbero a centri sociali della vicina Giugliano - ha fatto irruzione nell'ospedale S. Maria delle Grazie, interrompendo ...

Napoli - Cantone : “Rifiuti? Con affidamento diretto rischio infiltrazione. Perplesso su modalità video inchiesta” : “In questi ultimi giorni girano dei video che dimostrano come, laddove non ci sono regole, a farla da padrone è la criminalità organizzata. Gli affidamenti diretti sono l’anticamera dell’infiltrazione mafiosa negli appalti”. A dirlo Raffaele Cantone, presidente Anac, alla Luiss per un seminario sul contrasto alla corruzione, in riferimento all’inchiesta sulle ecoballe in Campania e legando il tema alla proposta di ...

Inchiesta Rifiuti Napoli/ Video Fanpage - scontro su Vincenzo De Luca tra Sgarbi e Giarrusso a Matrix : Inchiesta rifiuti Napoli, l'Inchiesta di Fanpage scuote il mondo politico: ieri sera a Matrix duro confronto tra Dino Giarrusso (M5S) e Vittorio Sgarbi (Centrodestra)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 04:08:00 GMT)

Napoli - inchiesta Rifiuti – la Sma nel mirino della Finanza per 200mila euro di spese ingiustificate : C’è anche un altro fronte sulla Sma – l’azienda regionale della Campania che dovrebbe occuparsi di emergenza rifiuti (rimozione fanghi, incendi) – finita nella bufera per l’inchiesta di Fanpage.it. Il Mattino scrive che – per eludere gli accertamenti della Guardia di Finanza – dall’azienda è stata presentata una denuncia molto particolare: e cioè di aver smarrito scontrini fiscali, rendiconti di ...

Napoli - Rifiuti e corruzione : si dimette il presidente della Sma Campania : L a decisione del responsabile della società regionale per l’ambiente dopo la video-inchiesta di Fanpage

Rifiuti Napoli - Di Maio : ‘Sembra Gomorra Da Renzi - Gentiloni e Meloni solo silenzio’ : “È allucinante. Sembra di vedere Gomorra, ma a differenza della serie qui devono vincere i buoni! Non devono passarla liscia!”. Sono le parole con cui Luigi Di Maio ha commentato su Facebook il terzo video dell’inchiesta di Fanpage, in cui l’ex boss e “agente provocatore” Nunzio Perrella incontra Biagio Iacolare, presidente del Cda di SMA Campania, e il suo mediatore, Mario “Rory” Oliviero, ex presidente del ...

INCHIESTA Rifiuti NAPOLI/ Vincenzo De Luca querela Di Maio : video Fanpage con scambio ‘mazzette’ : INCHIESTA RIFIUTI a NAPOLI, Vincenzo De Luca querela Di Maio: ultime notizie, Fanpage lancia il terzo video con "la consegna delle mazzette per gli appalti dell'azienda amica"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Napoli - terza puntata dell’inchiesta Rifiuti. Il politico : “Dammi 50mila euro e la Regione ti darà il contratto”. E Fanpage filma la consegna della valigetta (con dentro cartacce) : La terza puntata dell’inchiesta di Fanpage sullo smaltimento illecito dei rifiuti tocca i massimi livelli della Sma, società regionale che si occupa proprio del ciclo dell’immondizia. Dopo l’incontro con l’amministratore Di Domenico (“Ci dobbiamo saziare tutti” dice il manager) e quello con Roberto De Luca (figlio del governatore regionale, che dopo la diffusione del video ha rassegnato le proprie dimissioni ...