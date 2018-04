Ricerca | la stima delle riserve idriche dal livello della neve fresca

meteoweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) Un gruppo ditori del dipartimento di Scienze e politiche ambientali dell’Università Statale di Milano ha condotto uno studio, pubblicato su The Cryosphere, sulla misurain aree remoteAlpi. Lasi è basata su dati raccolti sia attraverso campagne di terreno che per mezzo di una stazione meteorologica automatica sul Ghiacciaio dei Forni. Il risultato principale consiste in un modello che consente dire la quantità di acqua che si accumula al suolo sotto forma dia partire dalla misura dell’altezza, definita come altezzache cade al suolo in un giorno. L’importanza di questo modello è dovuta al fatto che è molto più facile misurare l’altezzache il corrispondente apporto in termini di quantità di acqua, ma quest’ultimo dato è particolarmente importante per determinare la disponibilità di acqua ...