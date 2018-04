Ricerca | in Italia una tecnica che spegne il dolore con la luce

Trenitalia Ricerca personale : “Contratti a tempo indeterminato” : Ferrovie dello Stato ha avviato una campagna per il reclutamento per 500 posti di lavoro di vario genere, dai macchinisti ai capitreno, fino ai tecnici di igiene generale e gli...

Ricerca - l’astronauta Malerba : In Italia “il bicchiere è mezzo pieno” : “Quest’anno celebriamo i 30 anni dell’Agenzia spaziale Italiana e in termini generali per quanto riguarda la Ricerca scientifica il bicchiere e’ mezzo pieno. L’Italia oggi sa che per continuare a crescere e mantenere la sua posizione tra i Paesi piu’ industrializzati deve investire di piu’ in Ricerca e sviluppo perche’ le produzioni tradizionali sono sotto scacco dei Paesi emergenti, dell’Est ...

Arrestato un truffatore del web Ricercato in tutta Italia : Novi Ligure. I militari della Stazione di Novi Ligure hanno tratto in Arrestato un giovane novese dell'età di 27 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di ...

Mesotelioma : oncologa italiana premiata per la Ricerca in Canada : Doppio riconoscimento per l’Istituto dei tumori di Napoli Pascale: il 27 aprile, in Canada, verra’ premiata Marilina Piccirillo, giovane ricercatrice napoletana dell’Irccs partenopeo. Al venticinquesimo Congresso del Collegio di Odontiatria, a Roma, e’ stato premiato invece il lavoro dell’equipe di Franco Ionna. “E’ un piacere essere riconosciuti su quelli che sono i nostri driver istituzionali – ...

Gli italiani stanno ritrovando la fiducia. Lo dice una Ricerca : Le famiglie italiane stanno progressivamente recuperando fiducia. Il 25% è convinto che la situazione economica del Paese migliorerà nei prossimi 12 mesi; più ridotta, al 18%, è la percentuale di quanti confidano in un effettivo incremento dell’occupazione. È uno dei dati che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per IBC, l’Associazione “Industrie Beni di ...

Pillola contraccettiva e rischio di tumore al seno : ecco i nuovi risultati secondo una Ricerca Italiana : La Pillola anticoncezionale o Pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale, impiegato da moltissime donne per la risoluzione di diversi problemi o per prevenire semplicemente il concepimento. secondo alcune indagini statistiche, in tutto il Mondo ricorrerebbero all’assunzione della Pillola anticoncezionale più di 100 milioni di donne. In questi anni si è parlato molto della correlazione dell’utilizzo della Pillola ...

Astrofisica italiana Branchesi su Time - l'orgoglio dei Ricercatori italiani : Marica Branchesi rende i ricercatori italiani felici e orgogliosi. L'Astrofisica è stata segnalata dalla rivista Time fra le 100 persone più influenti al mondo per la scoperta delle onde gravitazionali . 'Congratulazioni a Marica per questo nuovo riconoscimento per il suo lavoro, che è rappresentativo dell'impegno di un'intera comunità ed è emblematico ...

Ricerca : italiani scoprono la ‘casa’ della schizofrenia : Individuata la ‘casa’ della schizofrenia. A scoprirla sono Ricercatori italiani del Center for Neuroscience and Cognitive Systems (Cncs) dell’Istituto italiano di tecnologia di Rovereto, che hanno individuato le regioni cerebrali coinvolte nelle distorsioni della percezione sensoriale tipica dei malati, dimostrando così il ruolo primario di questi effetti nella malattia. “Comprendere quali siano le regioni cerebrali ...

La Bellezza della conoscenza - mostra sulla Ricerca italiana : Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il ...

Trovata nel cervello la 'culla' della schizofrenia : da scienziati italiani la svolta nella Ricerca : Trovata nel cervello la culla della schizofrenia, ossia l'insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni della percezione tipiche della malattia. La scoperta, pubblicata su 'Neuroimage: Clinical', è ...

Cervello - Ricerca italiana scopre la "culla" della schizofrenia : Contraddetta la teoria finora più accreditata. La scoperta permetterà di programmare terapie farmacologiche più mirate contro la malattia

Ricerca : una mostra sulla lunga strada italiana : Una mostra per raccontare la Ricerca italiana nel mondo, dal Rinascimento ai giorni nostri, nei diversi campi: dall’ambiente allo spazio,dall’alimentazione ai beni culturali e alla salute. Ad inaugurarla, oggi alla Farnesina in occasione della Giornata della Ricerca, e’ stato il ministro del Miur, Valeria Fedeli. La mostra ‘Italia: la bellezza della conoscenza’ e’ promossa e finanziata dalla Direzione Generale ...

Giove. La danza delle tempeste e dei cicloni sul Pianeta Rosso visibile grazie alla Ricerca italiana : Immagini inedite di Giove riprese dalla sonda Juno della Nasa rivelano i dettagli dei cicloni polari e delle tempeste che agitano il gigantesco Pianeta gassoso. Uno spettacolo che tutto il mondo può vedere anche grazie ai ricercatori italiani. Con la Giornata della ricerca italiana nel Mondo si vuole proprio valorizzare il lavoro e i risultati delle nostre ricercatrici e ricercatori nel mondo

