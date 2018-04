Riccardo Guarnieri | ecco cosa penso di Ida Platano!

Riccardo Guarnieri e Ida Platano/ Uomini e Donne - continua il tira e molla : chi farà il primo passo? : Riccardo Guarnieri, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si confessa: “Ida Platano è il mio pensiero fisso ma ho perso la fiducia!”, ecco le dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Uomini & Donne gossip : svelato il segreto choc di Riccardo Guarnieri Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Uomini e Donne, il popolare dating show di Mediaset, che si è recentemente interessato alla nuova registrazione del trono over. [Video] Le ultime novita' svelano che finalmente si è fatta chiarezza sul segreto di Riccardo Guarnieri, l'attuale corteggiatore di Ida Platano. gossip: Uomini e Donne: svelato il passato segreto di Riccardo Le novita' sui protagonisti di Uomini e Donne [Video] svelano ...

UOMINI E DONNE/ Il segreto di Riccardo Guarnieri (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Gemma Galgani non ha dimenticato Giorgio Manetti e lo dimostra in puntata. Anna Tedesco le lancia una frecciatina(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 08:30:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne - il caos nel parterre : "Vicino a lui non sono più la stessa" : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Uomini e Donne - Ida Platano : "Riccardo Guarnieri? Cerco un guerriero" : Ida Platano, protagonista, assieme a Riccardo Guarnieri, di un segmento molto infuocato del trono over, ha rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne magazine' raccontando, come è nato l'interesse per il cavaliere che, per diverso tempo, ha lottato faccia a faccia con Sossio Aruta: All'inizio non mi piaceva così tanto. Appena arrivata ho iniziato la conoscenza sia di Sossio che di Riccardo. Poi ho deciso di approfondire il rapporto solo ...

Uomini e Donne Over : Riccardo Guarnieri ha un passato inquietante! : La scoperta sul passato inquietante di Riccardo Guarnieri ha messo in agitazione il popolo del web ma soprattutto rischia di mandare all’aria il rapporto tra il cavaliere e la bella dama Ida Platano. Ma che cosa c’è di così clamoroso nel passato del cavaliere tarantino? Continuate a leggere e lo scoprirete!!! Uomini e Donne Over, Sossio Aruta rivela alcuni dettagli piccanti su Riccardo Guarnieri! Sin ...

“Mai visto così”. Trono over - hai capito Riccardo Guarnieri! In puntata siamo abituati a vedere il cavaliere tutto d’un pezzo. Solo ora spuntano le foto sexy. E quel segreto sul suo passato… : Ultimamente fa parlare molto di sé per via del suo passato segreto, quindi i fan del Trono over di Uomini e Donne si sono concentrati su Riccardo Maria Guarnieri, il cavaliere che, a quanto pare, nasconde un mistero. tutto nasce da una segnalazione arrivata a Ida Platano, la dama con cui da tempo va avanti tra alti e bassi. E la causa della nuova lite, come abbiamo visto nell’ultima puntata andata in onda, è stata proprio la ...

Uomini e Donne shock : scoperto il passato di Riccardo Guarnieri! : E’ venuto alla luce il passato inquietante tenuto nascosto a Uomini e Donne Over da Riccardo Guarnieri ad Ida Platano. Che cosa nasconde l’uomo di così inquietante che non vuole rivelare a nessuno? Ve lo sveliamo noi!!! Molti fans di Uomini e Donne Over si sono chiesti quale segreto nasconda Riccardo Guarnieri e che non vuole rivelare ad Ida Platano. Ebbene ora vi possiamo svelare il peccato ed il peccatore. A svelare l’arcano ...

SOSSIO ARUTA/ Uomini e donne - nuova lite con Riccardo Guarnieri : "Hai un cervello limitato" : SOSSIO ARUTA si diletta nel Trono Over di Uomini e donne tra sfilate, balli e qualche litigio. Ma il suo futuro nel programma è in discussione?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:52:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Riccardo Guarnieri e Giorgio Manetti protagonisti e gli ascolti volano! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Riccardo Guarnieri e Giorgio Manetti nel mirino del web: due cavalieri interessati solo alla popolarità? Esplode la polemica.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:01:00 GMT)