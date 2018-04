Regione Lazio | la Giunta approva il bilancio 2018 | fondo taglia tasse da 324 milioni

Regione Lazio : Sistemi informatici in tilt : Roma – La Regione Lazio fa sapere attraverso il suo profilo Facebook di suoi problemi informatici. “A causa di un importante guasto ai Sistemi informatici della Regione Lazio tutti i Sistemi informatici regionali risultano inattivi. Il guasto interessa gli uffici regionali, gli ospedali e le Asl. I tecnici informatici della Regione sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina per risolvere la situazione nel piu’ breve tempo ...

Un presidente senza maggioranza. Cosa succede alla Regione Lazio : L'anatra zoppa inizia a camminare e tutto lascia prevedere che presto nessuno si accorgerà più del suo stato di salute precario (e cronico). Il Consiglio regionale del Lazio, senza maggioranza precostituita, ha iniziato i lavori il 4 aprile e l'11 c'è stato il discorso programmatico di Nicola Zingaretti. Una dichiarazione d'intenti, un'agenda di lavoro, che il governatore, il primo eletto due ...

Allarme lupi - la Lega : 'Regione dica a che punto sono le relazioni di tavolo tecnico e Asl' : Sui problemi delle predazioni dei lupi e degli ibridi che stanno massacrando decine di aziende e una parte importante dell'economia toscana, la Regione ha parlato e studiato fin troppo' . A dichiararlo è Roberto Salvini , Consigliere regionale della Lega. "Ora servono interventi urgenti e risolutivi; stiamo aspettando ...

Regione - relazione tecnica pensili Sae : ANSA, - ANCONA, 12 APR - "Un errore imperdonabile e chi sbaglia deve pagare. In merito a quanto accaduto ieri la Regione Marche ha già chiesto una relazione tecnica che individui responsabilità e ...

Regione Lazio - Barillari : “M5s apre a tutti - tra noi e Zingaretti accordo che funziona” : “Abbiamo sotterrato l’ascia di guerra della campagna elettorale. C’è in ballo il futuro del nostro Paese. Stiamo aprendo a tutti, vediamo chi ci sta su questi punti e su questo siamo disposti a sederci al tavolo della discussione”. Davide Barillari, consigliere del M5S in Regione Lazio, replica l’apertura nei confronti del Partito Democratico firmata a livello nazionale dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. ...

Califano : congratulazioni Leodori per nomina Presidente Consiglio Regione Lazio : Roma – Di seguito il comunicato di Michela Califano, consigliera regionale del Pd Lazio. “Voglio inviare al mio amico Daniele Leodori le mie più sincere congratuLazioni per la nomina a Presidente del Consiglio Regionale del Lazio. Per lui si tratta di una riconferma dopo l’ottimo lavoro svolto negli ultimi 5 anni di consiliatura. Un segnale importante per dare continuità a un’amministrazione che ha fatto miracoli. ...

Regione Lazio - salta elezione segretario M5S - lite tra pentastellati : 'La capogruppo , Roberta Lombardi, ndr, non ha avuto per il segretariato lo stesso impegno che ha messo per la vicepresidenza. Si è dimostrata ancora una volta divisiva. Non escludo di presentare un ...

Regione Lazio : Insediato nuovo Consiglio : Saluti con Parisi e Lombardi, nessun cenno con Pirozzi Roma – Il primo Consiglio regionale del Lazio dell’undicesima legislatura si e’ Insediato . Il governatore, Nicola Zingaretti, entrando in Aula ha salutato i neo consiglieri. Strette di mano con gli sfidanti alla presidenza Stefano Parisi e Roberta Lombardi. Nessun cenno, invece, con Sergio Pirozzi, rimasto seduto in disparte per alcuni minuti. Folla all’interno ...

Regione Lazio - Zingaretti chiude l’accordo con M5s e Forza Italia : fiducia a tempo per un anno. Ma verifica tra 6 mesi : Un periodo di prova di un anno, con verifica semestrale. È a tempo la fiducia che il Movimento 5 Stelle in primis e Forza Italia a ruota si apprestano ad assegnare a Nicola Zingaretti e alla sua non-maggioranza di centrosinistra. Questo il risultato delle consultazioni che, nelle ultime 48 ore, il neo rieletto presidente della Regione Lazio ha portato a termine con i leader delle opposizioni. Zingaretti ha incassato anche l’indisponibilità di ...

Regione Lazio - strappo di Leu : 'Non entriamo in giunta - Zingaretti ci ha ignorati' : 'Liberi e uguali del Lazio ritiene che non ci siano le condizioni politiche per la partecipazione alla giunta regionale'. Così in una nota i coordinatori di LeU Lazio Angelo Fredda e Piero Latino. '...

Regione Lazio - nel concorso per addetti al 112 corsia preferenziale per i collaboratori di ex consiglieri e assessori : Mancano poche ore al termine ultimo per la presentazione delle domande (27 marzo), e ormai nei corridoi del consiglio regionale del Lazio non si parla d’altro. La questione che sta animando la Pisana, più delle strategie politiche di Nicola Zingaretti & co., è il concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 115 addetti al servizio 112, il numero unico delle emergenze introdotto nel 2015, i cui operatori raccolgono i ...