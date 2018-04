Regeni | Martina e una foto sulla tomba di Giulio | la mamma del ricercatore ' Fatto

GIULIO Regeni - MAURIZIO MARTINA FOTO SULLA TOMBA/ Mamma furibonda - il segretario Pd : "Ho chiesto scusa" : GIULIO REGENI, la Mamma contro la FOTO di MAURIZIO MARTINA: lo scatto del segretario del Partito Democratico SULLA TOMBA del ricercatore ucciso in Egitto, Scoppia la polemica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Martina e le foto sulla tomba di Regeni. Ira della mamma di Giulio : La madre del ricercatore morto in Egitto: "No a strumentalizzazioni". Il Pd si scusa: "Nostro intento era onorare la sua memoria, rimuoveremo le foto"

Giulio Regeni - Martina fa visita alla tomba e si fa fotografare. La mamma Paola : “Fatto gravissimo” : Avevano denunciato pubblicamente l’affronto di far tornare l’ambasciatore italiano al Cairo nel giorno di Ferragosto 2017. Poi il “disinteresse” mostrato dalle istituzioni italiane a più di sei mesi da quell’insediamento. Ora i genitori di Giulio Regeni chiedono almeno che la tomba del figlio non sia territorio politico, dopo che il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, si è recato “in ...

Martina (Pd) fotografato alla tomba di Regeni - l’ira della madre di Giulio : “Fatto gravissimo” : La madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, ha duramente attaccato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, per la foto in cui si vede al cimitero, mentre deposita un fiore sulla tomba del giovane ricercatore ucciso in Egitto. La madre scrive su Facebook: "Fatto gravissimo, nessuna strumentalizzazione su Giulio".Continua a leggere

