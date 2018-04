Regeni | la madre di Giulio attacca Martina per la foto sulla tomba del figlio Il

Martina si scusa con la madre di Regeni : ANSA, - TRIESTE, 24 APR - "Ho chiamato la madre di Giulio Regeni e mi sono scusa to con lei e con la famiglia per l'accaduto. L'intenzione è stata quella di tenere viva la memoria di Giulio andandolo a ...

Martina si scusa con la madre di Regeni : ANSA, - TRIESTE, 24 APR - "Ho chiamato la madre di Giulio Regeni e mi sono scusa to con lei e con la famiglia per l'accaduto. L'intenzione è stata quella di tenere viva la memoria di Giulio andandolo a ...

Martina (Pd) fotografato alla tomba di Regeni - l’ira della madre di Giulio : “Fatto gravissimo” : La madre di Giulio Regeni , Paola Deffendi, ha duramente attaccato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , per la foto in cui si vede al cimitero, mentre deposita un fiore sulla tomba del giovane ricercatore ucciso in Egitto. La madre scrive su Facebook: "Fatto gravissimo, nessuna strumentalizzazione su Giulio ".Continua a leggere

La madre di Regeni contro Martina : "Niente foto sulla tomba di mio figlio. No alle strumentalizzazioni" : Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, si è recato in forma privata al cimitero di Fiumicello, in provincia di Udine, per rendere omaggio a Giulio Regeni. Il gesto non è stato apprezzato dalla madre giovane ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, che sul suo profilo Facebook ha chiesto di non strumentalizzare la morte del figlio. "Sono la mamma Paola nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a ...