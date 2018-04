Recupero lampo per Parolo | può esserci già con il Torino

Stefano Gross inforca - sospetto stiramento : Recupero lampo per lo slalom? : ...per riuscire a fare due giri mercoledì e per vedere se starò meglio prima della gara di giovedì " Nella stagione in corso Gross non è mai riuscito a conquistare una top5 in Coppa del Mondo, ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stefano Gross inforca e si procura uno stiramento. Recupero lampo per lo slalom? : Non arrivano buone notizie per lo sci alpino italiano alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Stefano Gross ha inforcato durante un allenamento, riportando uno stiramento al gluteo e all’adduttore. Sarà dunque corsa contro il tempo per tentare un Recupero lampo in vista dello slalom di giovedì, come ha dichiarato l’altoatesino alla Fisi: “La pista sembra molto impegnativa, ci sarà da valutare un po’ la neve, che qui è ...