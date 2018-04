Blastingnews

Ravezzani: 'Inter, è una follia fare quest'acquisto'
Ravezzani: 'Cancelo buon esterno, ma 38 mln sono una follia. Se l'Inter ha da spendere...'

(Di martedì 24 aprile 2018) L'#è pienamente concentrata sul campionato visto che entra nel vivo la lotta per un piazzamento in Champions League. I nerazzurri, dopo la vittoria di ieri sul Chievo Verona per 2-1 VIDEO, sono rimasti al quinto posto ma sono saliti a 66 punti, ad una lunghezza da Roma e Lazio, rispettivamente terza e quarta, che hanno vinto contro Spal e Sampdoria in scioltezza. Ora il calendario pone la squadra di Luciano Spalletti di fronte alla delicata sfida contro la Juventus, nell'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato, sabato alle ore 20:45, allo stadio Meazza. Partita importante per continuare a sperare di conre quell'obiettivo che sara' fondamentale anche sul mercato. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, infatti, ha spiegato VIDEO come magari potrebbe non essere così importante maa qualificazione potrebbe portare dei vantaggi notevoli. Le mosse di ...