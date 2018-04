Rally per Ferragamo

Rally per State Street : Protagonista State Street , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,34%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Wall Street allunga la falcata - Rally in streaming per Netflix : Prosegue lo shopping a Wall Street che accelera rispetto ai rialzi della vigilia . A conclusione della sessione odierna di scambi, infatti, il Nasdaq Composite ha guidato l'ascesa degli indici ...

Nori-Peruzzi vincono Rally Italia Talent : ROMA, 17 APR - Semaforo verde per il Grande Fratello della tv e bandiera a scacchi per quello dei motori. Un gran finale per il Rally Italia Talent 2018 targato Aci andato in scena sul Circuito ...

Motori. Buona la seconda per Rachele Somaschini nel CIR al Rallye Sanremo : Sono una "neofita" di questo mondo e ho ancora molto da imparare, ma grazie al supporto di Plus Rally Academy sono certa che potremo crescere molto. Un grazie particolare va a Gloria che, nonostante ...

moto - dal 19 al 22 aprile il "Rally dell'umbria" alla scoperta del territorio regionale; paparelli : evento originale e autentico per ... : Da tempo stiamo puntando su una promozione dell'Umbria che associa turismo e sport, che propone ai turisti emozioni uniche, un turismo esperienziale che coinvolge e fa vivere non una vacanza, ma la ...

Rally per Movado : Brillante rialzo per la big statunitense degli orologi di lusso , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,05%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Rally per Urban Outfitters : Brillante rialzo per Urban Outfitters , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,72%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Urban Outfitters ...

Rally per Datalogic : Seduta decisamente positiva per Datalogic , che tratta in rialzo del 2,81%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Rally per Northern Trust : Effervescente la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,01%. Lo scenario su base settimanale di Northern Trust rileva un ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier gestisce e conquista la terza vittoria stagionale. Seconda piazza per Tanak : Le ultime due speciali domenicali del Rally di Corsica, quarta prova del Mondiale 2018, non cambiano la storia di una gara che già nelle precedenti ore era ormai scritta. Sebastien Ogier, campione del mondo in carica, si aggiudica anche questo round iridato a bordo della Ford Fiesta del Team M-Sport gestendo saggiamente il vantaggio accumulato nel corso delle precedenti stage e chiudendo da vero mattatore davanti alla Toyota dell’estone ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier vede la vittoria ma che lotta per il secondo posto. Show di Sebastien Loeb! : Il Rally di Corsica è sempre più nelle mani di Sebastien Ogier. Il francese ha incrementato il suo vantaggio nella seconda giornata, senza prendersi troppi rischi ed evitando insidie che potevano compromettere la sua leadership. Il pilota del Team M-Sport oggi non ha vinto alcuna speciale delle sei in programma, ma vede vicinissima la terza vittoria in quattro gare, potendo contare su 44″ sui più immediati inseguitori. Ma se la vittoria è ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : un Sebastien Ogier quasi perfetto domina sulle strade di casa - inseguono a distanza Neuville e Meeke : Sebastien Ogier domina senza mezzi termini la prima giornata del Rally di Corsica 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha vinto tre delle quattro prove speciali di giornata (tutte lunghe e selettive) e ha già un ampio margine sui più immediati inseguitori. Alle sue spalle troviamo Thierry Neuville distante 33.6 secondi, mentre al terzo posto c’è Kris Meeke a 38.7. Quarto in graduatoria è Ott Tanak a 44.2, mentre quinto è ...