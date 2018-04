Raggi | pronti ad accogliere il piccolo Alfie

Buche a Roma - scatta l'allarme : «Pronti a chiudere alcune strade». Ma Raggi smentisce i tecnici : «No - non c'è emergenza» : «Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata...

La Juventus non rottama - “veterani” pronti al rinnovo : poco coRaggio ed un rischio enorme : La Juventus si appresta a varare una politica davvero molto rischiosa. Il club sta per concludere alcune operazioni che faranno discutere, vale a dire i rinnovi di Chiellini, Barzagli e Buffon. Tre veterani, tre calciatori che vanno ringraziati per quanto fatto con la maglia bianconera, ma forse adesso sarebbe stato meglio dirsi addio. Invece sembra proprio che non sarà così. L’età avanza ed al momento del rinnovo Barzagli avrà 37 anni, ...