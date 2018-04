Raccolta a singhiozzo | allarme rifiuti | «Solo a metà maggio verso la normalità»

Piccolo (PD) : Ama Raccolta a singhiozzo - chi la multerà? : Piccolo (PD): Vogliono multare i cittadini, e chi multa l’Ama? Roma – Ilaria Piccolo, consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in un nota nota alcune dichiarazioni. “L’Ama vuole multare i cittadini che non differenziano e che intraprendono lunghe transumanze per smaltire i propri rifiuti. Comportamenti scorretti e deplorevoli. Da diversi quartieri di Roma nord però ci continuano ad arrivare segnalazioni del mancato ...