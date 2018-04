Rabbino Capo di Roma | “Con Papa Francesco rapporti buoni e fecondi”

romadailynews

(Di martedì 24 aprile 2018) (DIRE), 24 apr. – L’omicidio di Mireille Knoll in Francia e le aggressioni in strada a Berlino sono gli ultimi casi di antisemitismo che continuano a registrarsi in Europa. C’e’ paura, cresce la tensione e in questi anni molti cittadini ebrei sono emigrati in Israele. “I movimenti di ebrei non sono di massa- risponde Riccardo Di Segnidella comunita’ diintervistato dalla Dire- e non sono diretti soltanto verso lo Stato di Israele. Ci sono molte persone che si sentono a disagio, poco tranquille, in alcuni Paesi sono vivamente preoccupati”. E nel nostro Paese che succede? “In Italia- dice ancora Di Segni- ci sono dei movimenti migratori di ebrei, ma sono abbastanza contenuti e non sono di natura politica, piuttosto nascono da altre motivazioni come il disagio economico. Qui la situazione non e’ ai livelli di ...