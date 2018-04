Quotazione di Ripple verso 1 dollaro Pesa l' interesse di Santander

finanza-infograficando

(Di martedì 24 aprile 2018) E' tornato a vedere quota 1, ladi, una delle criptovalute più famose del mercato. Se dovesse raggiungere questo traguardo, si tratterebbe di un aspetto molto importante dal punto di vista psicologico, in quanto getterebbe in modo forse definitivo il periodo di crisi alle spalle. Come tutte le altre altcoin infatti, ancheha vissuto un periodo di grossa debolezza nel corso delle ultime settimane.I dati resi noti dal CoinMarketCap dicono che ormai siamo vicini a quota 1, con ladiche sale di diversi punti percentuali. Tra le criptovalute a maggiore capitalizzazione,non è quella che fa registrare l'incremento maggiore (che spetta ad Ethereum e Bitcoin Cash), ma senza dubbio è quella che si avvicina ad una soglia psicologica rilevante più di altre.Anche dal punto di vista tecnico la quota 1è una importante ...