Questo Nostro Amore 80 | anticipazioni ultima puntata di martedì 1 maggio 2018

davidemaggio

: Oggi, per la prima volta nel nostro Paese, un bambino nato in Italia, risulta fin dalla nascita figlio di due donne… - robertosaviano : Oggi, per la prima volta nel nostro Paese, un bambino nato in Italia, risulta fin dalla nascita figlio di due donne… - beppe_grillo : Il nostro cervello è in grado di auto-ripararsi. E' un sistema perfetto, forse il più complesso. Qualcuno ha scoper… - UNICEF_Italia : Nella tragedia dell'interminabile guerra siriana avvengono anche 'miracoli' come questo: quasi 5 milioni di bambini… -

(Di martedì 24 aprile 2018)80 - Stéphane Freiss Manca un solo appuntamento con80:prossimo il pubblico saprà come andrà a finire tra i due protagonisti principali Anna (Anna Valle) e Vittorio (Neri Marcorè), e se quel lorotroverà la forza di rinascere o dovrà dirsi finito per sempre. I più romantici sperano nel lieto fine e potrebbero anche essere accontentati, ma non senza subire prima un duro contraccolpo.80: Anna sposa Ettore Vittorio nelle scorse puntate è andato fino a Boston per cercare la sua ex compagna di vita, ma lei stava già tornando in Italia per risolvere una crisi familiare. I due si sono poi parlati, lui le ha ribadito il suoma lei sembra decisa a sposare il nuovo compagno Ettore (Stéphane Freiss), per lasciarsi il passato alle spalle e voltare pagina. Ebbene, lo farà davvero. In barba ai desideri del pubblico, il ...