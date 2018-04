Quello che Facebook non ti dice sul download dei tuoi dati

Dopo la separazione da Damante - la De Lellis rompe il silenzio : "Non basta Quello che mi ha fatto?" : Solo qualche giorno fa Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno annunciato la fine della loro relazione.Entrambi hanno sempre sostenuto che non avrebbero mai rivelato le motivazioni che li hanno spinti a prendere strade diverse, ma le continue voci su presunti tradimenti di Andrea Damante hanno fatto sbottare la giovane influencer. Dopo l'annuncio della separazione, infatti, i fan della ex coppia hanno iniziato a sostenere che il dj abbia più ...

Grande Fratello - Valerio eliminato polemizza : 'Fate Quello che vogliono vedere - non Quello che siete' : È Valerio Lo Grieco, il secondo eliminato della quindicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. Il modello pugliese esce con il 67% battuto al televoto da Filippo. Tra i due non ...

Grande Fratello - Valerio eliminato polemizza : « Fate Quello che vogliono vedere - non Quello che siete» : È Valerio Lo Grieco , il secondo eliminato della quindicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. Il modello pugliese esce con il 67% battuto al televoto da Filippo . Tra i due ...

“Bye - bye cancro”. Guarisce e diventa Barbie. Un brutto male l’aveva fatta andare in depressione - si riprende ma Quello che fa dopo è stupefacente : “Oggi sono la bambola dei miei sogni” : Una bruttissima malattia, un cancro pericolosissimo stava mettendo fine alla sua vita. Katie Rose ha 34 anni e vive a Los Angeles (Stati Uniti), quando le hanno comunicato la terribile diagnosi è finita in un tunnel di depressione, le sembrava che non ce l’avrebbe mai potuta a fare a sconfiggere il brutto male, ma alla fine ha avuto la meglio. Da quando si è rimessa però la sua vita è completamente cambiata, in modo decisamente ...

“Non ho più il cancro”. Il giorno peggiore della vita. Vanessa era guarita - aveva vinto la sua lotta contro il male. Per festeggiare esce con il marito - ma Quello che succede è mostruoso : “Ogni giorno rivivo la sua morte” : Dopo un periodo difficile sembrava che le cose si fossero finalmente messe a posto. Vanessa McAloon aveva il cancro e le sua lotta è stata molto dura, ma dopo delle cure estenuanti finalmente era uscita dal tunnel ed era guarita. Ma quel giorno è stato l’inizio della fine. La 48 britannica, madre di due figlie, aveva per festeggiare la notizia della guarigione aveva deciso di approfittare della giornata di sole e andare a fare un ...

Gf - ecco tutto Quello che succederà nella seconda puntata : tutto è pronto per la seconda puntata del Gf Nip , puntata nella quale conosceremo meglio i protagonisti della Casa più spiata d'Italia e puntata nella quale si avrà molto di cui parlare. In primis, ...

“L’ultimo bacio”. La foto straziante. A 6 anni perde il papà - poi la mamma si ammala di cancro al seno : per Roxy le tragedie non finiscono mai. Ora la madre non c’è più - ma Quello che ha fatto con la sua piccola ha commosso il mondo : A soli 8 anni deve già affrontare delle prove difficilissime. Roxy Fenn è una bimba di Benfleet, nell’Essex (Gran bretagna) che due anni fa ha perso il papà, Bob, deceduto nel sonno a causa di alcuni gravi problemi cardiaci. Così è rimasta sola con la sua mamma Vicky, ma adesso anche lei se ne è andata. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, la donna due anni fa si è ammalata di cancro al seno, proprio dopo che il marito era ...

Eliminato - sorprese e scontri : tutto Quello che succederà stasera al GF! : Siete ansiosi di scoprire cosa ci aspetta nella puntata di stasera del Grande Fratello 2018? Le anticipazioni per lunedì 23 aprile sono state fornite direttamente da Barbara d'Urso, durante la puntata di ieri di Domenica Live. E mentre noi siamo quasi pronti a tutti gli argomenti che verranno trattati stasera al Grande Fratello 15, in Casa i concorrenti ignorano ancora totalmente che la puntata è stata anticipata a stasera, lunedì 23 aprile, e ...

Quello che Salvini ha ereditato da Renzi : “Matteo dice ai suoi”. In questa fase post-elettorale che assomiglia a una serie tv con una sceneggiatura di massima, nella quale le singole puntate hanno un inizio definito e un finale aperto, la frase sembra un déja-vu. “Matteo” in questo caso è Salvini, i “suoi” non sono ben identificati. In attesa di vedere come va a finire, il leader del Carroccio in ascesa continua pare aver ereditato dal suo omonimo decaduto a senatore di Scandicci una ...

Tutto Quello che c’è da sapere sul «royal baby» numero tre : Ci siamo. All’arrivo del terzo royal baby è ormai questione di ore. Kate Middleton, che da un paio di settimane aveva messo in stand-by gli impegni ufficiali (ha saltato gli ultimi incontri londinesi del vertice del Commonwealth e il concerto per i 92 anni della regina Elisabetta), ha fatto il suo ingresso alla Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra. L’ha annunciato un tweet di Kensington Palace: «La duchessa di Cambridge è ...

God of War Guida : Quello che c’è da sapere : Se avete acquistato God of War, allora questo articolo potrebbe tornarvi utile. In attesa della nostra Recensione, vogliamo condividere con voi una serie di Guide, come accade di consueto con ogni titolo Tripla A. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord God of War: I nostri consigli Se provenite dai precedenti capitoli, depositateli nel dimenticatoio, perchè questo nuovo ...

FIFA 18 PFA POTY : tutto Quello che devi sapere sul premio per il “Giocatore dell’anno”! Vincono Salah è Sanè! : Come ogni anno anche questa volta la Professional Footballers’ Association (PFA), l’associazione che riunisce i calciatori professionisti di tutto il Regno Unito assegnerà una serie di riconoscimenti per tutti i giocatori che si sono contraddistinti nel corso di questa stagione ed in particolare verranno consegnati i premi per il POTY – Player of the Year, ossia per il […] L'articolo FIFA 18 PFA POTY: tutto quello che devi sapere sul ...

“Eravamo così felici…”. Poi la terribile tragedia. Gemelle unite per la pelle - decidono di fare tutto insieme : anche l’attesa di un bebè. I bambini purtroppo muoiono - ma Quello che accade dopo ha emozionato tutti : Alcuni fratelli sono molto uniti, fin da bambini sviluppano un unione incredibile che andrà avanti per tutta la vita. Ma per qualcuno questo legame è veramente incredibile: i fratelli gemelli, uniti dal primo tocco della vita, condividono qualcosa che li rende veramente unici. così è anche per due sorelle americane Jalynne e Janelle che fin da bambine sono state come una sola cosa. Proprio per questa ragione hanno sempre fatto tutto ...

Aerei - risarcimenti d'oro mai richiesti : tutto Quello che i passeggeri non sanno : Nel solo weekend di Pasqua, gli italiani che hanno preso l'aereo per spostarsi avrebbero potuto ricevere, se solo l'avessero preteso, complessivamente 5 milioni di euro, cifra riferita a 20 mila ...